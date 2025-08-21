Légitámadás érte a kárpátaljai várost, sokan megsérültek

Mint a Telex a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán észrevette, Kárpátalján hajnali 2.49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt. Csapás érte egy munkácsi vállalat telephelyét, ahol emiatt tűz ütött ki. Tizenketten megsebesültek. Öten jelenleg is kórházi kezelés alatt állnak, de stabil az állapotuk. A lakosságot arra kérték, hogy senki ne menjen az utcára, és még az ablakokat se nyissák ki.

Az RBC-Ukraine hírügynökség azt írta, hogy Oroszország nagyszabású, kombinált légitámadást indított Ukrajna ellen csütörtökre virradóan, drónokat és robotrepülőgépeket indítottak, sőt, Kinzsal hiperszonikus rakéták bevetéséről is érkeztek hírek. Ezek Kijevben, illetve a Csernyihivi és a Rivnei területeken csapódtak be.