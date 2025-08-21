Dunda György: elérte a háború Kárpátalját, mostantól minden megváltozik

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, csütörtökre virradó hajnalban Oroszország rakétacsapást mért a magyarok lakta Munkácsra. A rakéták egy amerikai tulajdonú elektronikai üzembe csapódtak be. Halálos áldozatról egyelőre nem tudni, de többen megsérültek. A kárpátaljai településen hatalmas füstfelhő terjengett, ami veszélyes lehet akár a helyiek egészségére is.

A Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója az InfoRádióban azt mondta, csütörtök hajnalban ismét légiriadó volt országszerte, így Kárpátalján is. Az elmúlt három és fél évben ehhez hozzászoktak a helyi lakosok, ugyanakkor Kárpátalján eddig olyan súlyos rakétatámadás még nem volt, mint az éjjel. Dunda György tájékoztatása szerint két Kalibr típusú orosz rakéta csapódott be a munkácsi, amerikai tulajdonban lévő Flex elektronikai üzembe és raktárába, hatalmas tüzet okozva.

A rakétatámadás idején körülbelül hatszázan lehettek a gyárban, közülük legalább tizenöten kerültek kórházba.

A legfiatalabb sebesült 22, míg a legidősebb 63 éves, és mindkettejük állapota súlyos.

A munkácsi hatóságok figyelmeztettek mindenkit, hogy zárják be az ablakokat, és arra kérték a helyi lakosokat, hogy aki tud, maradjon otthon, főként a gyerekeknek és az idősebbeknek nem ajánlják most, hogy kimenjenek az utcára. Dunda György hozzátette: még csütörtök délelőtt is hatalmas, fekete, hömpölygő füstfelhő volt Munkács városa felett, még a vár fölött is lehetett látni. Az óriási füstfelhőt a határ menti Beregszászból is észlelték az emberek.

Az újságíró úgy fogalmazott, különösebb pánik nincs, inkább a megdöbbenés jelei észlelhetők, mivel a 2022 februárja óta tartó háború során ilyen esemény még nem történt Kárpátalján. Azt gondolja, az éjszakai eset választóvonal lehet abból a szempontból, hogy

mostantól feltehetően teljesen másképpen fognak reagálni a helyiek arra, amikor légiriadó lesz, és megszólalnak a süvítő szirénák.

Kiemelte: nagyon sok üzem és gyártósor van Kárpátalján. Az orosz–ukrán háború kitörése óta több mint 400 kelet- és dél-ukrajnai vállalkozás telepített gyártósorokat a térségben, így Munkács környékén is. Dunda György megjegyezte: az energetikai, polgári infrastruktúrát is gyakran érik támadások, de eddig ez csak a Kárpátaljával szomszédos régiókban volt megszokott jelenség. A helyi lakosok megdöbbentek, és nem tudják, mi vár rájuk a jövőben, hiszen most már Kárpátalját is elérték a háborús események.

Arra vonatkozóan nincsenek hivatalos információk, hogy kifejezetten az amerikai tulajdonú vállalat vagy gyár lett volna-e az orosz rakétatámadás célpontja, de a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója a történtek alapján inkább erre tud következtetni. A két rakéta egy elektronikai üzembe csapódott bele, Dunda György megfogalmazása szerint arról csak „szóbeszédeket, pletykákat lehet hallani”, milyen olyan katonai objektumok lehetnek Kárpátalján, amelyeket esetleg célba vehet az orosz hadsereg. Minden ilyen jellegű információt hadititokként kezel az ukrán állam, így csak találgatni lehet ezzel kapcsolatban.

A légiriadó eddig is mindennapos, megszokott jelenség volt Kárpátalján, de támadások, légicsapások még nem érték a térséget. Dunda György elmondta: az elmúlt három és fél évben már a gyerekek is hozzászoktak, hogy ha megszólalnak a szirénák, akkor az iskolákból és az óvodákból speciálisan kialakított óvóhelyekre, pincesorokba, alagsorokba kell menni. Ezeket a helyiségeket nyílászárókkal szerelték fel, illetve betonelemeket, homokzsákokat helyeztek el a megfelelő helyekre a protokoll szerint.

Légiriadó idején korábban még Kárpátalján is bezártak az állami intézmények, továbbá leállt a tömegközlekedés. Az újságíró elmondása szerint az elmúlt időszakban ez már kevésbé volt megfigyelhető, miután egy-két, szórványos dróntámadást leszámítva nagyobb horderejű rakétacsapás nem történt Kárpátalján. Arra számít, hogy a hajnalban történtek hatására már más lesz az emberek reakciója, ha megszólalnak a szirénák.