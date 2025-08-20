ARÉNA
2025. augusztus 20. szerda
Hán-Júnisz, 2025. május 20.Izraeli katonai járművek a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz térségében 2020. május 20-án. Az izraeli hadsereg május 17-én kezdett újabb átfogó támadást az övezetben, hogy felszámolja a Hamász palesztin iszlamista szervezetet és kiszabadítsa az összes maradék túszt, akit a szervezet 2023. október 7-i terrortámadása során Izraelből elhurcolt a Gázai övezetbe.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Hatvanezer tartalékost mozgósít Izrael az újabb gázai hadműveletekhez

Infostart / MTI

Jóváhagyta a Gázaváros elfoglalásáról szóló terveket szerdán Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter, aki 60 ezer tartalékos behívását is elrendelte.

A tárca egyik tisztségviselőjének közlése szerint a behívólevelek kiküldését már az elkövetkezendő napokban megkezdik. Mint mondta, a most behívottakkal a hadseregben lévő tartalékosok száma körülbelül 120 ezerre emelkedik majd.

A Jiszrael ha-Jom című angol nyelvű izraeli hírportál úgy tudja, a hadsereg előzetes értékelései szerint a várhatóan szeptember elején kezdődő műveletek mintegy két hónapon át tarthatnak, jóllehet - amint arra a hírportál rámutat - a tartalékosoknak várhatóan tovább kell maradniuk a hadsereg kötelékében "annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől".

Hétfőn az izraeli parlament külügyi és védelmi bizottsága már rábólintott Kac azon kérésére, hogy a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítsák.

A Times of Israel című izraeli újság úgy tudja, a behívandóknak csak egy része kerül Gázavárosba, sokakat más gázai régiókba vezényelnek, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.

