2025. augusztus 19. kedd Huba
augusztus 20.
osztrák rendőrautó polizei ausztria // Close-up car door lettering police austria
Nyitókép: EKH-Pictures/Getty Images

Tömegkarambol egy kamion miatt: 33 jármű ütközött az autópályán Ausztriában

Infostart

Súlyos baleset történt Ausztriában a Déli Autópálya (A2) Laßnitzhöhe szakaszán. Egy teherautóból gázolaj folyt ki, ami ütközéshez vezetett. A Vöröskereszt szerint 29 ember és 33 jármű sérült meg.

A baleset vasárnap délután történt, a Déli Autópályát teljesen lezárták Bécs felé. A rendőrség szerint egy fémdarab feltehetően megrepesztette egy nehézgépjármű üzemanyagtartályát, és a benne lévő gázolaj több sávon átfolyt.

A kifolyt gázolajon számos autó megcsúszott, összesen 33 jármű ütközött össze - írja az Autószektor. „Egy súlyos és kilenc könnyebb sérültet láttunk el, akiket a közeli kórházakba szállítottak” – nyilatkozta a helyi sajtónak a Vöröskereszt egyik munkatársa. A többi sérültet a helyszínen látták el.

A súlyos sérültet, egy 18 éves délkelet-stájerországi nőt mentőhelikopterrel szállították el.

A sérültek ellátásában 34 Vöröskereszt-alkalmazott vett részt több kerületből, valamint 72 tűzoltó, akik a vontatócégekkel együtt kiemelték a járműveket. Az autópályát órákig le kellett zárni, részben azért, mert az úttest tisztítása nagyon időigényes volt.

baleset

ausztria

autópálya

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
2025. augusztus 19. 07:52
2025. augusztus 19. 07:18
