Tömegkarambol egy kamion miatt: 33 jármű ütközött az autópályán Ausztriában

A baleset vasárnap délután történt, a Déli Autópályát teljesen lezárták Bécs felé. A rendőrség szerint egy fémdarab feltehetően megrepesztette egy nehézgépjármű üzemanyagtartályát, és a benne lévő gázolaj több sávon átfolyt.

A kifolyt gázolajon számos autó megcsúszott, összesen 33 jármű ütközött össze - írja az Autószektor. „Egy súlyos és kilenc könnyebb sérültet láttunk el, akiket a közeli kórházakba szállítottak” – nyilatkozta a helyi sajtónak a Vöröskereszt egyik munkatársa. A többi sérültet a helyszínen látták el.

A súlyos sérültet, egy 18 éves délkelet-stájerországi nőt mentőhelikopterrel szállították el.

A sérültek ellátásában 34 Vöröskereszt-alkalmazott vett részt több kerületből, valamint 72 tűzoltó, akik a vontatócégekkel együtt kiemelték a járműveket. Az autópályát órákig le kellett zárni, részben azért, mert az úttest tisztítása nagyon időigényes volt.