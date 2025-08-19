Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Mint arról az Infostart is beszámlt, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is ott volt azon a washingtoni csúcstalálkozón, amelyen Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyalt. A La Repubblica szerint a látogatáson a politikus többször is elejtett olyan mondatokat, amelyek arra utalnak, hogy az újságírók nem éppen a szíve csücskei – számolt be a hvg.hu.

A találkozó során Trump többször válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire, végül meg is dicsérte őket, amiért „fair módon” viselkedtek. Amikor például Alexander Stubb finn államfő rákérdezett nála, hogy minden napja így zajlik-e, Meloni megjegyezte, hogy az amerikai elnök szereti a médiafigyelmet, ő azonban soha nem akar nyilatkozni az olasz sajtónak:

In un fuorionda con Trump, il presidente Meloni rivela "Io non voglio mai parlare con la mia stampa". Chi lo avrebbe mai detto?! pic.twitter.com/iWNEEI3PEr — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 19, 2025

Amikor pedig egy másik sajtótájékoztatón Trump megkérdezte a jelenlévőket, hogy szeretnének-e válaszolni néhány kérdésre, Meloni az amerikai elnök fülébe súgva azt válaszolta: „Azt hiszem, jobb, ha nem tesszük, túl sokan vagyunk, és túl sokáig tartana”.