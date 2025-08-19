ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.66
usd:
336.87
bux:
106456.76
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) elnöke az olasz közszolgálati televízió, a Rai Uno Porta a Porta című műsorában Rómában 2024. június 6-án. Olaszországban június 8-án és 9-én tartják az európai parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Riccardo Antimiani

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

Infostart

Nem mindenki szereti annyira a médiafigyelmet, mint az amerikai elnök.

Mint arról az Infostart is beszámlt, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is ott volt azon a washingtoni csúcstalálkozón, amelyen Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel az orosz–ukrán háború lehetséges lezárásáról tárgyalt. A La Repubblica szerint a látogatáson a politikus többször is elejtett olyan mondatokat, amelyek arra utalnak, hogy az újságírók nem éppen a szíve csücskei – számolt be a hvg.hu.

A találkozó során Trump többször válaszolt a sajtó képviselőinek kérdéseire, végül meg is dicsérte őket, amiért „fair módon” viselkedtek. Amikor például Alexander Stubb finn államfő rákérdezett nála, hogy minden napja így zajlik-e, Meloni megjegyezte, hogy az amerikai elnök szereti a médiafigyelmet, ő azonban soha nem akar nyilatkozni az olasz sajtónak:

Amikor pedig egy másik sajtótájékoztatón Trump megkérdezte a jelenlévőket, hogy szeretnének-e válaszolni néhány kérdésre, Meloni az amerikai elnök fülébe súgva azt válaszolta: „Azt hiszem, jobb, ha nem tesszük, túl sokan vagyunk, és túl sokáig tartana”.

Kezdőlap    Külföld    Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

egyesült államok

nyilatkozat

sajtó

giorgia meloni

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek közeledni akarnak az oroszok felé

A csehek közeledni akarnak az oroszok felé

A cseh külügyminisztérium az idei év második felében újraindítja a Moszkvai Cseh Központ tevékenységét, amelyet 2022 márciusa óta az Ukrajna elleni orosz invázió miatt zártak be. A központ célja, hogy online formában mutassa be a cseh kultúrát, tudományt és művészetet az orosz közönségnek. A külügyi tárca viszont hangsúlyozza, hogy Prága hivatalos álláspontja Vlagyimir Putyinnal szemben változatlan.
 

Csizmazia Gábor: minden jel arra mutat, hogy Vlagyimir Putyin az időt húzza

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Trump "erős biztonsági" garanciákat ajánlott Kijevnek

Donald Trump: az orosz és az ukrán elnök találkozójának előkészítése megkezdődött

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.19. kedd, 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtörtént a nagy találkozó, emelkednek a tőzsdék

Megtörtént a nagy találkozó, emelkednek a tőzsdék

Trump, Zelenszkij és az európai vezetők találkozója került tegnap a reflektorfénybe, és az esemény az előzetes várakozásokhoz képest meglepően jó hangulatban, illetve eredményesen zajlott. Tűzszünet nincs, biztonsági garanciák is csak elméletben vannak, de úgy néz ki, megkezdődött a munka azért, hogy asztalhoz ültessék az orosz és ukrán elnököket. A piacok is úgy tűnik, hogy pozitívan reagálnak a háború lezárásának irányába tett lépésekre, hiszen az európai tőzsdéken emelkedés látható, a magyar tőzsde pedig új történelmi csúcsra ment.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keleti rangadó döntőtt nézőszámcsúcsot: itt vannak a hétvége NB I-es számai

Keleti rangadó döntőtt nézőszámcsúcsot: itt vannak a hétvége NB I-es számai

Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer chairs call on Ukraine support as Switzerland offers to host Putin-Zelensky summit

Starmer chairs call on Ukraine support as Switzerland offers to host Putin-Zelensky summit

The UK, France and Germany are among nations meeting to discuss how to protect Ukraine in the event of a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 12:26
Emmanuel Macron: "nem látom, hogy Putyin elnök most békét akarna"
2025. augusztus 19. 09:33
Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump
×
×
×
×