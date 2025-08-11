ARÉNA
2025. augusztus 11. hétfő Tiborc, Zsuzsanna
Nyitókép: Unsplash

A csehek nem kertelnek: az idős sofőrökkel van a legnagyobb baj

Infostart / MTI

Egyre több balesetet okoznak az idős autóvezetők Csehországban; a rendőrségi statisztikák szerint az idősek által okozott balesetek száma gyorsabban nő, mint a fiatal sofőrök által elkövetettek - derült ki a cseh rendőrség kimutatásaiból, amelyet az iDnes hírportál ismertetett.

A rendőrségi statisztikákból kiderült: a 60 évesnél idősebb sofőrök tavaly 11 048 balesetet okoztak, 15 százalékkal többet, mint 2020-ban. A 18 és 24 év közötti fiatal sofőrök tavalyi baleseteinek száma 9448, ami 9 százalékos növekedés 2020-hoz viszonyítva.

A statisztikák cáfolják azt a cseh közvélemény széles köreiben elterjedt nézetet, hogy a balesetek növekvő számai mögött kiemelten a fiatal és tapasztalatlan sofőröket kell keresni - jegyezte meg az iDnes.

A téma iránti megnövekedett érdeklődést az váltotta ki, hogy január elsején életbe lépett az egészségügyi minisztérium új rendelete, miszerint az idős sofőrök ezentúl csak 70 évesen kötelezőek alávetni magukat orvosi szakvizsgálatnak. Eredetileg ez a kötelezettség a 60 éves sofőröket érintette, majd a 65 éveseket, míg januárban 70 évre emelkedett. A 70. életév betöltése után kétévente kell az orvosi szakvizsgálaton megfelelni. Ennek hiánya egy esetleges úti ellenőrzéskor a jogosítvány elvételével is járhat. Az orvosok a vizsgálatok alapján korlátozhatják az idős autóvezetők jogosítványait, például majdnem egymillió embernek csak szemüveggel szabad vezetnie, több mint másfélezer azok száma, akik csak a nappali órákban vezethetnek, sokezren csak lakóhelyük közvetlen közelében vezethetnek és meghaladta az ezret azok száma is, akiknél az orvosok korlátozták az általuk vezetett kocsi sebességét.

Az egészségügyi tárca döntését a meghosszabbodott életkorral és az emberek jobb egészségi állapotával indokolta.

Jirí Novotny orvosbiztonsági szakértő szerint azonban az idős embereknek maguknak is önkritikusan időben el kellene dönteniük, mikor érték el azt a határt, amikor már a legjobb lenne lemondani a gépkocsivezetésről. A közlekedésrendészet és a szakmai szervezetek azt is mérlegelik, hogy valamiféle általános vizsgákat vezetnek be az idősek számára, amely alapján időben ki lehetne szűrni ki alkalmas még, és ki nem az autóvezetésre.

Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás

Skandinávia már nem menekültparadicsom – így hat az ukránokra a szigorítás

Dánia eleve szigorúbb volt, Svédország és Norvégia pedig szigorított menekültügyben. A három országban élő 150-160 ezer ukrán menekült többsége a háború után sem térne haza, egyelőre 2027-ig tart a védettségük. A skandináv országok ukrán menekülteket befogadó gyakorlatát vizsgálta a Migrációkutató Intézet új elemzésében.
 

