ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.24
usd:
339.22
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az izraeli szárazföldi és légi hadjáratokban lerombolt, a Gázai övezet északi részén lévő épületek maradványai fölött megy le a Nap 2025. augusztus 8-án. MTI/AP/Leo Correa
Nyitókép: MTI/AP/Leo Correa

Egyre többen üzennek Izraelnek, hogy ennek így nem lesz jó vége

Infostart / MTI

Az izraeli kormánynak újra kell gondolnia a gázai katonai művelet további meghosszabbításáról szóló döntését - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra hagyta jóvá a Benjámin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász iszlamista terrorszervezet legyőzésére a Gázai övezetben.

A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként "átvenné az irányítást" Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben. A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának "szimbolikus határidejéig". Ezt követően ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.

Az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hangsúlyozta: amellett, hogy Izraelnek újra kell gondolnia döntését, a Hamásznak szabadon kell engednie az összes izraeli túszt, akiket - mint írta - embertelen körülmények között tartanak fogva.

A humanitárius segélyeknek azonnal és akadálytalanul be kell jutniuk Gázába, hogy mindent el lehessen juttatni a rászorulók számára - tette hozzá bejegyzésében Ursula von der Leyen.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében felszólította az izraeli kormányt, hogy gondolja át újra Gázaváros elfoglalására vonatkozó döntését.

"Egy ilyen művelet, a ciszjordániai települések folyamatos illegális bővítésével, a hatalmas gázai pusztítással, a humanitárius segélyek blokádjával és az éhínség előidézésével együtt, nemcsak Izraelnek az Európai Unióval kötött megállapodását sérti, hanem aláássa a nemzetközi jog alapelveit és az egyetemes értékeket is" - fogalmazott.

Egy ilyen döntésnek következményekkel kell járnia az EU és Izrael közötti kapcsolatokra nézve, amelyeket az Európai Tanácsnak értékelnie kell - húzta alá.

Hangsúlyozta: a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta az EU következetesen fenntartotta álláspontját. Elítélte a támadást, követelte az összes túsz feltétel nélküli szabadon bocsátását, elismerte Izrael jogos önvédelemhez való jogát a nemzetközi és humanitárius joggal összhangban, és megerősítette a kétállami megoldás - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásának - szükségességét, mint a régió stabilitásának egyetlen politikai útját, miközben támogatta a Palesztin Hatóságot a terület tényleges ellenőrzésének átvételében - emlékeztetett.

A gázai helyzet drámai, amelyet az izraeli kormány döntése csak tovább fog rontani. A kétállami megoldás továbbra is az egyetlen fenntartható, hosszú távú megoldás Izrael és a régió békéje és biztonsága szavatolására - tette hozzá bejegyzésében az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.

Kezdőlap    Külföld    Egyre többen üzennek Izraelnek, hogy ennek így nem lesz jó vége

izrael

gázai övezet

háború

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Óriási a felháborodás: megsértette Németországot Donald Trump

Óriási a felháborodás: "megsértette" Németországot Donald Trump
Ha a vizittel nem is sietett, beiktatását követően néhány héttel ellátogatott Washingtonba is a német kancellár. A kétoldalú kapcsolatok ennek ellenére továbbra sem rózsásak, amin az amerikai elnök vámháborúja és az elmúlt napok újabb vámfenyegetése aligha javít.

Elmegyógyítóba viszik az Orbán Viktor megölésére embert kereső férfit

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki „megrendelte” a miniszterelnök megölését – közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Jó a hangulat, folytatódik a felpattanás az amerikai tőzsdéken

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdéken folytatódik a visszapattanás a múlt hét végi korrekció után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ne maradj le, csodálatos égi jelenség várható: minden, amit a Perseidákról tudni kell

Ne maradj le, csodálatos égi jelenség várható: minden, amit a Perseidákról tudni kell

A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli defence minister says criticism of Gaza City takeover plan 'will not weaken our resolve'

Israeli defence minister says criticism of Gaza City takeover plan 'will not weaken our resolve'

Israel has faced criticism from several world leaders, including from the UK and Germany, as the UN warns of more "killings and massive destruction".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 20:15
Környezetvédők védik azt a farkast, amely most egy 6 éves gyereket támadott meg
2025. augusztus 8. 19:50
Óriási a felháborodás: "megsértette" Németországot Donald Trump
×
×
×
×