Egyre többen üzennek Izraelnek, hogy ennek így nem lesz jó vége

Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az izraeli biztonsági kabinet péntekre virradóra hagyta jóvá a Benjámin Netanjahu miniszterelnök által előterjesztett biztonsági tervet a Hamász iszlamista terrorszervezet legyőzésére a Gázai övezetben.

A terv szerint az izraeli hadsereg lépésenként "átvenné az irányítást" Gáza városában, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben. A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának "szimbolikus határidejéig". Ezt követően ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.

Az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalon közzétett üzenetében hangsúlyozta: amellett, hogy Izraelnek újra kell gondolnia döntését, a Hamásznak szabadon kell engednie az összes izraeli túszt, akiket - mint írta - embertelen körülmények között tartanak fogva.

A humanitárius segélyeknek azonnal és akadálytalanul be kell jutniuk Gázába, hogy mindent el lehessen juttatni a rászorulók számára - tette hozzá bejegyzésében Ursula von der Leyen.

António Costa, az Európai Tanács elnöke bejegyzésében felszólította az izraeli kormányt, hogy gondolja át újra Gázaváros elfoglalására vonatkozó döntését.

"Egy ilyen művelet, a ciszjordániai települések folyamatos illegális bővítésével, a hatalmas gázai pusztítással, a humanitárius segélyek blokádjával és az éhínség előidézésével együtt, nemcsak Izraelnek az Európai Unióval kötött megállapodását sérti, hanem aláássa a nemzetközi jog alapelveit és az egyetemes értékeket is" - fogalmazott.

Egy ilyen döntésnek következményekkel kell járnia az EU és Izrael közötti kapcsolatokra nézve, amelyeket az Európai Tanácsnak értékelnie kell - húzta alá.

Hangsúlyozta: a Hamász 2023. október 7-i terrortámadása óta az EU következetesen fenntartotta álláspontját. Elítélte a támadást, követelte az összes túsz feltétel nélküli szabadon bocsátását, elismerte Izrael jogos önvédelemhez való jogát a nemzetközi és humanitárius joggal összhangban, és megerősítette a kétállami megoldás - Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásának - szükségességét, mint a régió stabilitásának egyetlen politikai útját, miközben támogatta a Palesztin Hatóságot a terület tényleges ellenőrzésének átvételében - emlékeztetett.

A gázai helyzet drámai, amelyet az izraeli kormány döntése csak tovább fog rontani. A kétállami megoldás továbbra is az egyetlen fenntartható, hosszú távú megoldás Izrael és a régió békéje és biztonsága szavatolására - tette hozzá bejegyzésében az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.