Ez a jelentés volt Irán szerint a végső ürügy a támadásra

Az X-en közzétett, a NAÜ főigazgatójának, Rafel Grossinak címzett üzenetében Eszmáil Bagai teljes mértékben elfogultnak nevezte a NAÜ jelentését, amely, mint mondta "végső ürügyként szolgált" az Irán elleni izraeli támadáshoz.

"A félrevezető narratívák súlyos következményekkel járnak, Grossi úr, és felelősségvállalást követelnek" - jelentette ki a szóvivő, aki egyúttal azt vetette a főigazgató szemére, hogy "elárulta az atomsorompó-rendszert és bűnrészessé tette a NAÜ-t a konfliktusban".

