Videóra vették, ahogy Izrael az űrben lövi ki az érkező iráni rakétákat

Vasárnap este ismét ballisztikus rakétákkal támadta Izrael területét Irán, aznap harmadszorra - írja a Portfolio.

A támadást követően Izrael Arrow és az amerikai THAAD elhárítórendszerei működésbe léptek,

az Irán által indított fegyvereket az űrben semlegesítették.

Two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, likely carried out by the Israeli “Arrow-2/3” or by the U.S. Army’s THAAD. pic.twitter.com/jCe9FCmAka

Válaszul a támadásra Izrael csapást mért az iráni külügyminisztérium épületére. Irán külügyminiszter-helyettese, Saeed Khatibzadeh szerint a támadás "szándékos és kegyetlen" volt.

The criminal regime of Israel launched a deliberate and ruthless strike on one of the buildings of Iran’s Ministry of Foreign Affairs, located directly across from the Institute for Political and International Studies.



Several civilians were injured in the attack, including a… pic.twitter.com/DLxlmvuvZe