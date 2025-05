"Örömmel jelentem be, hogy hivatalosan is kiválasztottuk ennek a legmodernebb rendszernek a szerkezetét" - mondta Trump újságíróknak a Fehér Ház Ovális Irodájában, hozzátéve, hogy Kanada is csatlakozik a kezdeményezéshez. Biztosította, hogy a rendszer az ő hivatali idejének végére működőképes lesz, és összesen mintegy 175 milliárd dollárba fog kerülni, amikor elkészül.

Donald Trump január végén írta alá azt az elnöki rendeletet, amely az Egyesült Államok területének védelmét szolgáló teljes rakétavédelmi pajzs kifejlesztéséről szól.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.



Included in the One, Big, Beautiful Bill, this project aims to ensure American security. Congress must pass the bill and send it to the President’s desk. pic.twitter.com/U0gwZ9DNnV