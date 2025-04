Orbán Viktor visszaszólt a lengyel kormányfőnek

Orbán Viktor nemrég X-oldalán reagált lengyel kollégája korábbi kijelentéseire, amelyekben Donald Tusk arról beszélt: Orbán Viktor nyíltan Magyarország uniós kilépését emlegeti. A miniszterelnök rövid, de egyértelmű üzenettel válaszolt: "Kedves Donald, ne reménykedj! Magyarország nem fog kilépni az Európai Unióból." Azt írta, hogy a cél az EU visszaalakítása olyanná, mint amilyen a lengyel és a magyar csatlakozás idején volt, 2004-ben.

A miniszterelnök szerint akkor még „a brüsszeli bürokraták” az embereket szolgálták, és nem avatkoztak bele a tagállamok belpolitikai ügyeibe – ellentétben azzal, ahogyan ma történnek a dolgok.

Dear Donald,

Don’t raise your hopes too high. Hungary will not leave the EU. We will transform it with the @PatriotsEU, to restore it to what it once was when Poland and Hungary joined.



Back then, Brussels bureaucrats served the people instead of themselves. Back then,… https://t.co/AmbCyl6Q9d