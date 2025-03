Váratlan javaslattal állt elő a finn elnök az ukrán NATO-tagság kapcsán

Alexander Stubb a CNN-nek nyilatkozva vetette fel, hogy lehetővé kéne tenni Ukrajnának a de facto csatlakozás lehetőségét a NATO-ban. A finn államfő véleménye szerint amikor a tárgyalások majd véget érnek és sikerül megállapodni egy békeszerződésről, akkor ki kéne kötni azt, hogyha Oroszország megsértené a tűzszünetet vagy újra megtámadja Ukrajnát, akkor Kijev automatikusan a NATO tagjává válna. A finn elnök szerint ez a kitétel kellőképpen erős biztonsági hálót biztosítana Ukrajnának.

Emmanuel Macron francia elnök a hét elején arról számolt be, hogy Franciaország és Nagy-Britannia egy hónapos tűzszünetet javasol Ukrajnában a levegőben, a tengereken és az energetikai infrastruktúrában. Az ukrán elnök ezt kedden megerősítette az X-en. Arról írt, hogy Kijev kész a háború befejezésére, és az első lépések között lehet a foglyok szabadon bocsátása és fegyverszünet a légtérben, ha Oroszország is hasonlóan cselekszik.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…