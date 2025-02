Új trükköt vet be a Tesla, pórul járnak a tolvajok – videó

Egyre gyakoribb jelenséggé válik az Egyesült Államokban, hogy a rajtuk található réz miatt elvágják és értékesítés céljából ellopják a kábeleket a Tesla Supercharger töltőállomásairól – írja a futurism.com beszámolója alapján a hvg.hu.

Az Egyesült Államok legnagyobb nyilvános villámtöltő-hálózatát üzemeltető vállalata, az Electrify America 2024 első öt hónapjában több mint 130 ellopott töltőkábelt regisztrált. A Tesla jelentős veszteségeket szenved a lopások miatt, ezért a tettek mezejére lépett.

Egy Reddit-felhasználó az egyik seattle-i Supercharger állomáson vette észre, hogy megerősített burkolat került a töltőkábelekre, amely megoldás megnehezíti azok elvágását. Az új tokot először a kábellopásokkal leginkább sújtott területeken tesztelik, hogy kiderüljön, mennyire hatékony ez a védekezési forma.

BREAKING: Tesla has started installing new anti-theft devices on Supercharger cables.



Called DyeDefender, these are stainless steel hose barriers filled with pressurized, blue-staining dye that explodes when someone attempts to cut the cable.



Will these be installed everywhere… pic.twitter.com/NOEbEhqT8H