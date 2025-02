Újabb fordulat Bécsben: Herbert Kickl visszaadta a kormányalakítási megbízását

Zsákutcába jutott az FPÖ és az ÖVP koalíciós egyeztetése, a Szabadságpárt közleménye szerint a szeptembei választásokat megnyerő párt elnöke visszaadja a kormányalakítási megbízást Alexander Van der Bellen államfőnek, akit erről szerda délután már tájékoztatott is.

A két párt egyeztetése az utóbbi napokban lelassult, noha január elején még az uniós deficiteljárás megelőzése érdekében gyorsan megállapodtak fontos gazdasági kérdésekben, utána több olyan vitás pont került elő, amelyben egyik fél sem hajlott a kompromisszumra. Miután korábban az ÖVP, a szociáldemokraták (SPÖ) és a liberálisok (NEOS) kormányalakítása sem volt sikeres, ezért az államfő a múlt hét végén személyesen próbálta az ellentéteket elsimítani, hogy a választások után több mint négy hónappal végre kormánya lehessen Ausztriának. A programok összefésülése azonban nem ment könnyen, elsősorban a tárcák elosztása, a migráció kezelése és az uniós viszony miatt állandósult a konfrontáció felek között, különösen az után, hogy a Néppárt kedden részletes listát adott át leendő partnerének a követeléseiről.

Ezek után adta ki sajtóközleményét Herbert Kickl, amelyben azt írta, hogy az ÖVP-vel folytatott kormányalakítási tárgyalások nem vezettek eredményre. Az okok között említette, hogy a Néppárt ragaszkodott a pénzügyminisztérium vezetéséhez, de ezt az FPÖ nem tudta elfogadni, de feloldhatatlan vita volt az önálló migrációs tárca felállításáról is. A döntés előtt még sor került egy utolsó találkozóra a két párt elnöke, Kickl és Christian Stocker között, de ez sem vezetett eredményre.

Az FPÖ elnöke ez után írta meg levelét az államfőnek, amelyet megosztott a Facebook-oldalán is, és ott azt írja, hogy gyorsan szerettek volna hatékony korményt alakítani, de szerinte az ÖVP nem állt készen a kompromisszumokra. Egyébként Kickl kicserélte a Facebook-oldalán a feliratot is. Eddig az volt látható, hogy Az ÖVP-vel akarunk korményozni, de nem úgy, mint az ÖVP", most viszont az látható, hogy Ausztriához mindig hű.

Az ORF szerint most a köztársasági elnöknek fontos döntést kell hoznia, és három lehetséges forgatókönyv áll előtte: kinevezhet egy szakértői kormányt, vagy a parlament dönthet előre hozott választások kiírásáról is, esetleg ismét a választáson második helyen végző Néppártnak adhat esélyt kormányalakításra, mert az SPÖ és a NEOS az elmúlt napokban már többször jelezte, hogy a korábbi kudarc ellenére hajlandó lenne a koalíciós együttműködésről egyeztetni.

Andreas Babler, az SPÖ elnök szerda délután azt írta közösségi oldalán, hogy támogatnák a szakértői kormány felállítását, de hajlandók az újabb egyeztetésre is a Néppárttal.

Az ÖVP főtitkára, Alexander Pröll azt mondta, készek voltak a jobboldali kormány megalakítására, és szerinte ez azért futott zátonyra, mert Herbert Kickl nem volt kész a kompromisszumokra és az együttműködésre, és a kancellárjelölt "hataloméhsége és kompromisszumképtelen hozzáállása" miatt lett sikertelen a kormányalakítás, sőt azt is a szemére hányta, hogy az öthetes egyeztetéseken alig hét órán át vett részt az FPÖ elnöke.