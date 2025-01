A füst és a szálló pernye miatt egészségügyi vészélyhezetet hírdettek Los Angelesben - újabb vidók és képek a tűzvészről

A Los Angelesben tomboló legalább hat tűz közül kettő - a Palisades és az Eaton - elborzasztó méretű - közölte a BBC. A brit média cég szerint a Palisades-ben Január 7-én helyi idő szerint 10:30 körül kitört tűzvész eddig már több mint 21 000 hektárt borít el. A lángokban két ember meghalt és három másik megsebesült.

Ennek a tűznek kevesebb mint 10 százalékát sikerült eddig eloltani, pedig több mint 3700 fős csapat küzd ellene. Malibuban és Los Angeles nyugati részén 5000-nél is több épület vált a lángok martalékává. A Reuters azt jelentette, hogy a tűz irányt változtatott és ezzel újabb lakott területek kerültek veszélybe. Az alábbi videó az elképesztő pusztítást mutatja:

A másik hatalmas kiterjedésű tűz Eaton körzetében pusztít. Itt január 7-én kora este csaptak fel a lángok és a viharos szélben hatalmas tűzvihar kerekedett. Bár ez kisebb kiterjedésű tűzvész, mint ami Palisades-nél tombol, de még mindig jelentős károkat okoz Los Angeles északkeleti részén. Több mint 14 000 hektár égett le és öt ember veszett oda, míg másik öt megsérült. Bár itt csaknem háromezer tűzoltó küzd a lángokkal, mégis 7000 fölött jár a kiégett épületek száma.

A nap folyamán a tűzoltóknak sikerült némi eredményt elérniük azzal, hogy több helyen is torlaszokat építettek, amelyek megakadályozzák a tűz tovább terjedését - jelentette a BBC. Azt is közölte, hogy eddig már 11 ember vesztette életét a tűzvészben, és becslések szerint 10 000-nél is több ház és egyéb építmény semmisült meg. Ez a két fénykép mutatja hogyan nézett ki pár nappal ezelőtt Los Angeles egy része, miként fest ma:

Los Angeles megyében eddig több mint 144 ezer embert kellett kimenekíteni a lángok elől. A kaliforniai kormányzó hivatala azt közölte, hogy nyolc menedékhelyet tartanak fenn kitelepítetteknek és már 700 ember kénytelen ezeken a szükség szállásokon meghúznia magát.

Bár a szél némileg csökkent, de a meteorológusok szerint a hétvégén újból felerősödik és ez tovább nehezíti majd az oltást.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka újabb, viharos erejű széllökések várhatóak.

A helyi tűzoltóság közölte, hogy még legalább hat helyen tombolnak a lángok - a legnagyobb terület több mint 21 500 hektár kiterjedésű. Mostanáig csupán a tüzek 8%-át sikerült elfojtani. Legalább 60 000 otthon és vállalkozás maradt áram nélkül.