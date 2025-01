A tűzoltóknak sikerült némi eredményt elérniük azzal, hogy több helyen is torlaszokat építettek, amelyek megakadályozzák a tűz tovább terjedését - jelentette a BBC. A brit média cég arról is beszámolt, hogy eddig már 11 ember vesztette életét a tűzvészben, és becslések szerint több mint 10 000 ház és egyéb építmény semmisült meg.

A helyi tűzoltóság közölte, hogy még legalább hat helyen tombolnak a lángok - a legnagyobb terület több mint 21 500 hektár kiterjedésű. Mostanáig csupán a tüzek 8%-át sikerült elfojtani.

Los Angeles is currently battling multiple devastating wildfires, with homes destroyed and residents forced to evacuate. The fires, fueled by high winds and low humidity, have stretched the city's fire department thin. I hope now they understand how devasted homes and lives feel.… pic.twitter.com/PgHt2ZMgXp