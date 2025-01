Újabb bizonyítékok a kábelszaggató hajó ügyében

A víz alatt készült felvételeken olyan sérülések láthatók a hajótörzsön, amelyeket a rendőrség szerint a horgonylánc okozhatott. A finn hatóságok szerint ez újabb arra utaló nyom, hogy a vezetéken keletkezett károkat a tanker horgonya okozta. A tengerfenéken szintén erre utaló nyomokat találtak.

Telling pictures of the Eagle S ship's hull released. According to the police, there are several fresh paint chips and impact marks on the left side of the ship near the bow, which are suspected to be caused by the anchor chain. #NAFO Source: https://t.co/ifN2a0R7yd pic.twitter.com/mrD3QMHoH4