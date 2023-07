Ursula von der Leyen miatt hosszabbíthatták meg a NATO-főtitkár mandátumát

A NATO tagállamainak vezetői épp csak megállapodtak Jens Stoltenberg főtitkári mandátumának egy évvel történő meghosszabbításáról, máris megkezdődött a találgatás a lehetséges utódról. Elsőként – igaz, nem először – Ursula von der Leyen neve került a kalapba, a hírek szerint alkalmasságáról már Joe Biden amerikai elnököt is győzködik. Erről német források számoltak be a The Daily Telegraph című tekintélyes brit lap értesülésére hivatkozva.

A NATO vezetőjének számító Egyesült Államok – személy szerint Joe Biden elnök – jóváhagyása nélkül a hivatalban lévő főtitkár aligha hosszabbíthatott volna. Az egykori norvég miniszterelnök 2014. október 1. óta tölti be a főtitkári tisztséget. Eredetileg négy évre választották meg, megbízatását 2017-ben, majd 2019-ben újabb két évvel, 2022-ben további egy évvel, kedden pedig újabb egy esztendővel meghosszabbították.

Stoltenberg mellett nemcsak az amerikai elnök állt ki, hanem egyhangúlag a többi harminc tagország vezetője is. A konszenzust a főtitkár vezetői, illetve közvetítői képességeivel érdemelte ki, különös tekintettel a világot fenyegető rendkívüli biztonsági kihívásokra, mindenekelőtt Oroszország Ukrajna elleni háborújára.

A brit napilap NATO-forrásokra hivatkozó értesülése szerint

az amerikai elnök már foglalkozik a lehetséges utóddal, aki 2024. október 1-től léphetne hivatalba.

Sőt a források szerint Biden "preferálja is" Ursula von der Leyen személyét, akivel állítólag már konzultált is erről. A 64 éves német kereszténydemokrata politikus 2019. december elsejétől áll az Európai Bizottság élén, korábban pedig Angela Merkel kormányaiban több miniszteri tisztséget töltött be, így a brüsszeli kinevezés előtt néhány évig a védelmi minisztériumot is vezette, azaz a biztonság területe sem idegen számára.

A források szerint Ursula von der Leyen állítólag már jelezte is Bidennek, hogy jövő októbertől "rendelkezésre áll". A bizottsági elnök neve Stoltenberg mandátumának meghosszabbítása előtt is felmerült.

Akkor Ursula von der Leyen elhárította a "brüsszeli költözést",

hangoztatta ugyanakkor, hogy megtiszteltetés számára a lehetséges utódok közé kerülni.

A washingtoni Fehér Ház lehetőséget lát Ursula von der Leyen meggyőzésére a jövő júniusi európai parlamenti választások után.

Elemezők ugyanakkor rámutattak arra, hogy – akárcsak a norvég főtitkár mandátumának meghosszabbítsa előtt – a jövő évben is minden bizonnyal több tekintélyes politikus száll harcba a 2024-ben fennállásának 75. évfordulóját ünneplő NATO vezetőjének tisztségéért.

A régi-új főtitkárt hivatalosan a szervezet jövő heti vilniusi csúcstalálkozóján szentesítik tisztségében. A csúcs legfőbb témája Ukrajna támogatása lesz, különös tekintettel Kijev azon szándékára, hogy mielőbb a szövetség tagja lehessen.

Az ostromlott ország támogatását illetően szinte teljes a konszenzus, a tagságot azonban a legtöbb tagállam elutasítja.

Ez utóbbi a Der Spiegel szerint konfliktust szított a legtekintélyesebb német pártok között. Az ellenzék vezető erejének számító CDU/CSU ugyanis arra szólította fel az Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár vezette hárompárti koalíciós kormányt, hogy az eddiginél erőteljesebben lépjen fel Ukrajna integrálása mellett. A konzervatív párszövetség szerint Ukrajnát mielőbb integrálni kell egy olyan biztonsági architektúrába, amely lehetővé teszi az ukránok tartós védelmét az orosz agresszióval szemben.

A két keresztény párt közös parlamenti képviselőcsoportja szerint a német kormány kötelessége az Ukrajnával szembeni nagyobb bizalom előmozdítása. Németországnak kezdeményeznie kell, hogy a vilniusi csúcstalálkozó fordulópont lehessen az Ukrajnával való szövetség még szorosabbra fűzésében – sürgette a konzervatív pártszövetség. Egyfajta első lépésként pedig állást foglalt egy NATO–Ukrajna Tanács létrehozása mellett.

Több mint két évtizeddel ezelőtt a hidegháború szimbolikus lezárásaként értékelték a NATO–Oroszország Tanács létrehozását. A testület azonban orosz kezdeményezésre 2021 végén beszüntette működését.