Újabb furcsa haláleset történt Fehéroroszországban

A 47 éves Alekszej Avramenko haláláról eddig nem sok részletet közöltek hivatalosan. Csak azt tudni, hogy a közlekedési és szállításügyi miniszter korábban jó egészségnek örvendett.

Egy éven belül ő már a második kormánytag, aki rejtélyes módon vesztette életét. Tavaly novemberben a fehérorosz külügyminiszter halt meg, máig tisztázatlan körülmények között. Állítólag öngyilkosságot követett el, nem sokkal aztután, hogy Valgyimir Putyin orosz elnök küldötteivel találkozott.

Belarus transport and communications minister Aleksey Avramenko died suddenly, Belarus media report.



He was 47 years old. The cause of death was not disclosed.



This is a second sudden unexplained death of Lukashenko's officials in a year. In November 2022 Belarus foreign… pic.twitter.com/MpPHdh019p