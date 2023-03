Visszavonulás? – Fontos videós bejelentést tett a Magyar hívójelű drónparancsnok Bahmutból

"Március másodikán éjjel a Magyarok madarai (Ptyici Madjara) nevű egység parancsot kapott arra, hogy azonnal hagyja el Bahmutot és vonuljon új helyszínre. Én elsősorban katona vagyok, ezért nem fogom kommentálni a védelmi parancsnokság utasításait. Mi végrehajtjuk a parancsot" – jelentette ki a parancsnok a videóban, melyről a RIA Novosztyi orosz hírügynökség írt.

Egy nappal korábban Szerhij Rahmanyin, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának tagja azt mondta, hogy a helyzet Bahmutban kritikus. Szerinte katonai szempontból nincs értelme mindenáron megvédeni a várost. A fő probléma az, hogy az orosz egységek gyakorlatilag elvágtak minden utánpótlási útvonalat az ukrán erők számára.

Ezzel egy időben, Hanna Maljar ukrán védelmi miniszter-helyettes bejelentette, hogy további ukrán egységek átcsoportosításáról döntött Bahmutba.

Az UNIAN ukrán hírügynökség nem adott hírt "Magyar" videoüzenetéről vagy az egység átvezényléséről, de a Twitteren már terjed a videó. A parancsnokról tudni érdemes, hogy rendszeres adott szubjektív hadi jelentéseket a városból, lényegében innen lehetett tudni, hogy ukrán szempontból mi a helyzet a fronton.

⚡️#BREAKING Commander within the Armed Forces of Ukraine with the call sign "Madyar" says that his unit is being withdrawn from Bakhmut. pic.twitter.com/7fg8th6IGC — War Monitor (@WarMonitors) March 3, 2023