ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.29
usd:
305.97
bux:
131071.24
2026. május 13. szerda Imola, Szervác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
telefonálás okostelefon
Nyitókép: Pixabay

Jön a „személyiség-központú” újságírás a volt BBC-s vezető szerint

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Valós fenyegetéssé vált a hagyományos hírműsorok számára az úgynevezett a „személyiség-központú” online újságírás – erre figyelmeztet Deborah Turness, a BBC News korábbi hírfőnöke, aki szerint hatalmas tömegek vándorolnak át a hagyományos médiától a YouTube-ra és a TikTokra.

A nézők egyre nagyobb arányban fordulnak el a klasszikus televíziós híradóktól, és inkább olyan ismert online szereplőket követnek, akik közvetlenebb, személyesebb stílusban beszélnek a világ eseményeiről a YouTube-on, a TikTokon vagy éppen a Substack-en – figyelmeztetett a BBC egykori hírfőnöke.

Ezzel nem mondott sok újat, mert a jelenség már évek óta ismert. Viszont a volt BBC-vezető szerint a változás olyan méretű lehet, amely még a közösségi média megjelenésénél vagy a digitális korszak kezdeténél is nagyobb hatással lehet a médiára.

Deborah Turness tavaly távozott a BBC-től Tim Davie akkori vezérigazgatóval együtt, miután komoly botrány alakult ki a közszolgálati médiumnál Donald Trump egyik beszédének átszerkesztése körül. Három szövegrészletet úgy montíroztak össze, hogy az azt a benyomást keltette, Trump erőszakra sarkallta az elvesztett elnökválasztás után a híveit.

A BBC-t akkor politikai elfogultsággal vádolták, az ügy súlyos bizalmi válságot okozott, a később újraválasztott Donald Trump pedig többmilliárdos perrel fenyegette meg a médiumot.

Mindezek ismeretében kissé ironikus, hogy mostani, első nyilvános megszólalásában Turness a klasszikus televíziós hírek alkonyán sajnálkozott. Elmondása szerint öt év alatt közel négymillióval csökkent azok száma, akik televízióból tájékozódnak, miközben a YouTube-ról informálódó fogyasztók száma megháromszorozódott, a TikTokon pedig tízszeres növekedést mértek.

A médiapiacot szerinte ma már nem a hagyományos hírszerkesztőségek, hanem az egyes személyiségek, a magyarban pátoszosan hangzó angolból való tükörfordítással, „tartalomkreátor” kifejezéssel leírt személyek vonzereje alakítja. Példaként említette Joe Rogant, Tucker Carlsont, Megyn Kellyt vagy Mehdi Hasant, akik milliós közönséget építettek ki saját platformjaikon. Deborah Turness úgy fogalmazott:

„a hagyományos média sokáig azt hitte, hogy csak platformváltás zajlik, valójában azonban a közönség teljesen más típusú újságírást kezdett keresni – közvetlenebb, személyesebb és kevésbé formális tartalmaka”.

Hiába egyes stábok aprólékosan összegyűjtött információra, majd többször ellenőrzött fogatókönyvére és produkciós munkájára épülő műsorai, ha azok helyett egy-egy ütős beszélgetést vagy podcastot választ a fogyasztó.

A volt BBC News-vezető szerint a „kreátor újságírás” már nem mellékjelenség, hanem maga a főműsor. Ha a hagyományos műsorszolgáltatók nem reagálnak gyorsan, könnyen elveszíthetik a fiatalabb generációkat. Mivel ő az angol nyelvű hírpiacot figyeli, nem tért ki arra, hogy egyes országokban a televízióból áradó kormánypropaganda terelte az online felületek felé a nézőket.

Nemzetközi szinten a nagy hírcsatornák világszerte próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez – írta a beszédről tudósító Guardian. A brit Sky News például egyre inkább saját sztárújságíróira épít, podcastokat indít, és exkluzív online tartalmakkal próbál közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a nézőkkel és maga a BBC is próbálkozik ilyesmivel. Deborah Turness szerint ez még csak a kezdet. Úgy véli, a nagy médiacégeknek el kell fogadniuk, hogy a jövőben nem az intézményekhez, hanem az egyes újságírókhoz kötődik majd a bizalom.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Jön a „személyiség-központú” újságírás a volt BBC-s vezető szerint

fenyegetés

egyesült királyság

közösségi média

bbc

újságírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?

Elemzők: meg tud-e újulni Orbán Viktor és a Fidesz, és meg tudja-e érteni a fiatalokat?
Orbán Viktor utolsó kormányfői interjúját Dopemannek adta. Arról, hogy itt megtörtént-e a szembenézés a vereség okaival, illetve képes-e a pártelnök a megújulásra és saját politikai közösségének megújítására, az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetett Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Az alkotmányozástól a kormányrendeletekig – itt vannak az első kormányszóvivői tájékoztató bejelentései

Magyar Péter tett bejelentéseket és válaszolt újságírók kérdéseire a Tisza-kormány első ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren.
 

Megszólalt Tarr Zoltán a kárpátaljai dróntámadásról

Magyar Péter: heti két kormányülés lesz, most 17 kormányhatározat születik

Zajlik a Tisza-kormány első hivatalos kormányülése

Megállt az első kormányülésre tartó Tisza-kormány az aszály miatt útközben, kiszálltak Ópusztaszer előtt

Már csak néhány óráig tart a veszélyhelyzeti kormányzás

A választások után hogyan gyógyul a lélek, hogyan béküljünk a családtagokkal? – a pszichiáter válaszol

VIDEÓ
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.14. csütörtök, 18:00
Kuzmányi István
diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt

Senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt - ezt tanácsolja Szlávik János infektológus az RTL Híradó nézőinek. Szerinte nem kell aggódni amiatt, hogy a Covidhoz hasonló járvány alakul ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Megszólalt a Magyar Nemzeti Cirkusz a vadállatok szerepeltetésének megszüntetéséről, ezt mondta az igazgató

Ifj. Richter József szerint a döntés összhangban van a nemzetközi állatvédelmi törekvésekkel és a modern cirkuszművészet irányával.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

Trade, Iran and Taiwan on the agenda as Trump arrives in China for high-stakes talks with Xi

The US president says his first request to Xi would be to "open up" China, while Beijing is expected to press Trump on the status of Taiwan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 13. 19:48
„Legyen erősebben hallható hangja Közép-Európának!” – Szlovákia, Ausztria és Csehország összehangolná lépéseit
2026. május 13. 14:02
Keir Starmer rácáfolt a tippelőkre, kitart pozíciójában
×
×