Jön a „személyiség-központú” újságírás a volt BBC-s vezető szerint

A nézők egyre nagyobb arányban fordulnak el a klasszikus televíziós híradóktól, és inkább olyan ismert online szereplőket követnek, akik közvetlenebb, személyesebb stílusban beszélnek a világ eseményeiről a YouTube-on, a TikTokon vagy éppen a Substack-en – figyelmeztetett a BBC egykori hírfőnöke.

Ezzel nem mondott sok újat, mert a jelenség már évek óta ismert. Viszont a volt BBC-vezető szerint a változás olyan méretű lehet, amely még a közösségi média megjelenésénél vagy a digitális korszak kezdeténél is nagyobb hatással lehet a médiára.

Deborah Turness tavaly távozott a BBC-től Tim Davie akkori vezérigazgatóval együtt, miután komoly botrány alakult ki a közszolgálati médiumnál Donald Trump egyik beszédének átszerkesztése körül. Három szövegrészletet úgy montíroztak össze, hogy az azt a benyomást keltette, Trump erőszakra sarkallta az elvesztett elnökválasztás után a híveit.

A BBC-t akkor politikai elfogultsággal vádolták, az ügy súlyos bizalmi válságot okozott, a később újraválasztott Donald Trump pedig többmilliárdos perrel fenyegette meg a médiumot.

Mindezek ismeretében kissé ironikus, hogy mostani, első nyilvános megszólalásában Turness a klasszikus televíziós hírek alkonyán sajnálkozott. Elmondása szerint öt év alatt közel négymillióval csökkent azok száma, akik televízióból tájékozódnak, miközben a YouTube-ról informálódó fogyasztók száma megháromszorozódott, a TikTokon pedig tízszeres növekedést mértek.

A médiapiacot szerinte ma már nem a hagyományos hírszerkesztőségek, hanem az egyes személyiségek, a magyarban pátoszosan hangzó angolból való tükörfordítással, „tartalomkreátor” kifejezéssel leírt személyek vonzereje alakítja. Példaként említette Joe Rogant, Tucker Carlsont, Megyn Kellyt vagy Mehdi Hasant, akik milliós közönséget építettek ki saját platformjaikon. Deborah Turness úgy fogalmazott:

„a hagyományos média sokáig azt hitte, hogy csak platformváltás zajlik, valójában azonban a közönség teljesen más típusú újságírást kezdett keresni – közvetlenebb, személyesebb és kevésbé formális tartalmaka”.

Hiába egyes stábok aprólékosan összegyűjtött információra, majd többször ellenőrzött fogatókönyvére és produkciós munkájára épülő műsorai, ha azok helyett egy-egy ütős beszélgetést vagy podcastot választ a fogyasztó.

A volt BBC News-vezető szerint a „kreátor újságírás” már nem mellékjelenség, hanem maga a főműsor. Ha a hagyományos műsorszolgáltatók nem reagálnak gyorsan, könnyen elveszíthetik a fiatalabb generációkat. Mivel ő az angol nyelvű hírpiacot figyeli, nem tért ki arra, hogy egyes országokban a televízióból áradó kormánypropaganda terelte az online felületek felé a nézőket.

Nemzetközi szinten a nagy hírcsatornák világszerte próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez – írta a beszédről tudósító Guardian. A brit Sky News például egyre inkább saját sztárújságíróira épít, podcastokat indít, és exkluzív online tartalmakkal próbál közvetlenebb kapcsolatot kialakítani a nézőkkel és maga a BBC is próbálkozik ilyesmivel. Deborah Turness szerint ez még csak a kezdet. Úgy véli, a nagy médiacégeknek el kell fogadniuk, hogy a jövőben nem az intézményekhez, hanem az egyes újságírókhoz kötődik majd a bizalom.