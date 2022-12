Több európai országban lehet ellátási gond - megszólalt a Slovnaft

Hernádi Zsolt, a Mol első embere a magyarországi üzemanyagársapka megszüntetését bejelentő kedd késő esti Kormányinfón beszélt a jövő év februártól várható európai ellátási zavarokról. Még a bejelentés előtt adott interjút a Mol-csoporthoz tartozó szlovákiai Slovnaft finomító vezérigazgatója, Világi Oszkár a parameter.sk oldalnak. Az elmondottaknak azért is van kiemelt jelentősége, mert novemberben a Mol minden 4. liter Magyarországon eladott üzemanyaga a szlovák cégtől érkezett.

A cikkben felidézik: az uniós szankciók értelmében február 5-e után a Slovnaft már nem szállíthat orosz olajból készült termékeket külföldre - Csehország kivételével -, ezért a feldolgozott olaj mintegy 40 százalékát más, alternatív forrásból kell beszereznie. Emellett a kormány magas, 70 százalékos különadóval sújtaná a vállalatot - a két intézkedés együtt nehéz helyzetet teremthet, és a szlovákiai nehézségek mellett

célpiacaik, Ausztria és Lengyelország kerülhetnek nagy gondba.

Világi Oszkár elmondta: a jövő év nehéz lesz, de ha a Barátság kőolajvezeték legalább részben működni fog, akkor reményeik szerint sikerülni fog a szlovák piacot ellátni üzemanyaggal. Az olaj egy részét a tilalom miatt az orosz helyett más forrásokból kell majd fedezniük, hogy továbbra is exportálni tudjanak. Ez jóval nagyobb költségekkel is jár majd. "Egy tankhajó kőolaj feldolgozása 15 millió dollár pluszköltséget jelent, és még nincs megállapodásunk a horvátokkal az Adria vezetéken való szállításról" - mondta a kihívásokat vázolva.

Utóbbi vezeték szűk keresztmetszete Horvátországban van. A kapacitása mintegy 11 millió tonna évente, a leállásokat, karbantartást is beleszámítva. A nyilatkozat alapján

ahhoz, hogy a Mol százhalombattai finomítója és a Slovnaft is működni tudjon a Barátság leállása esetén is, évente legalább 14 millió tonna kőolajra van szükség. És akkor még Csehországba nem jutott olaj, oda további 5 millió tonna kellene.

"Most kezdtünk tárgyalni a horvát féllel, a Janaf céggel a szállításról, de ők mintegy 7-szer magasabb árat kérnek, mint az átlagos európai ár. Ez is növelni fogja a költségeinket. Februártól havi 2 tankhajó kőolajra lesz szükség, amihez biztosítani kell a logisztikai hátteret is" - mondta a Slovnaft vezérigazgatója.

Megemlítette, hogy az üzemanyagársapka megmutatta Magyarországon, hogy miként fog működni a piac február 5-e után. Az importhiány és a finomító leállása okozta, hogy az elmúlt napokra mintegy 300 kúton nem volt benzin vagy csak korlátozott mennyiségben.

"A szolidaritás megszűnik, ha mindenkinek problémái lesznek a hazai ellátással" - mutatott rá, arra utalva, hogy a kereskedőknek máshol jobban megérte eladni az üzemanyagot, mint Magyarországon az alacsony árak mellett.

Mint arra Hernádi Zsolt is emlékeztetett, az európai dízelfogyasztás egytizede esik ki az orosz olajtermékekre vonatkozó tilalom miatt. Ez hatalmas mennyiség, és a magasabb költségek, illetve a termékhiány miatt még

két eurónál magasabb ár is jöhet

- mondta Világi Oszkár az északi szomszédunknál várható helyzetről. "Szlovákiában talán lesz elég nafta, de lesznek országok, ahol hiány lesz belőle" - jegyezte még meg európai kitekintésként.

Azzal kapcsolatban, hogy a szlovák kormány 70 százalékos különadót vetne ki a Slovnaftra, mert használhatja az olcsóbb orosz kőolajat, a cég vezetője leszögezte: a 70 százalékos kulcsot túl magasnak tartja.

"Az Európai Unió minimálisan 33 százalékot javasol azzal, hogy a kulcs legyen arányos és igazságos. Szerintem ennek a kétszerese nem arányos és nem is igazságos.

Ráadásul a 70 százalék nem is a tényleges kulcs, a valós az 91 százalék, mert a javaslat szerint a 70 százalékos kulcsot nem lehet levonni az adóalapból, vagyis még további 21 százalékot is ki kell fizetni" - fejtette ki.

Nyitókép: Világi Oszkár, a Mol-csoport igazgatótanácsának tagja, a Slovnaft vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke a Mol-csoport első csehországi Mol töltőállomásának átadásán Prágában 2015. május 5-én. MTI Fotó: Illyés Tibor