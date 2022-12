Vége a benzinársapkának - percről percre

2022.12.06. 22:38

Hernádi Zsolt jön

Hernádi Zsolt: sok-sok évtizede nem volt ilyen, ami most előállt, elképesztő problémák alakultak ki az ellátás körül. Amióta a Mol van, 30 éve ilyen nem történt. A jelenlegi forgalom 60 százalékkal magasabb, mint a tavalyi. 871 lemaradt rendelésünk volt, amit nem tudtunk kielégíteni, a viszonteladóknál is korlátozásokat kellett bevezetni. Elmentünk a falig, beindult egyfajta pánik. A Mol eddig bírta. Nem tudjuk biztosítani az ellátást, ha minden így marad. Elmondható, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk. Minden negyedik litert Szlovákiából hoztunk már be, de többet nem tudunk. Az árstop szerepe világos volt, és ezt nem is kell magyarázni. Amikor elszabadultak az árak és a brüsszeli szankciók erre jöttek, ne egyszerre jelentkezzenek a terhek. De hogy még mindig itt van a hatósági ár, az jelentősen hozzájárult az ellátási zavarokhoz. Növelni kell az importot, és fel kell készülni arra, ami előttünk áll. Két hónap múlva újabb kritikus helyzet jön, február 5-én újabb szankciók lépnek érvénybe, hiányozni fog 10 százaléknyi dízel az európai piacról. Ez a környező országokban nagyon komoly problémákat fog okozni. Arra kell készülni, hogy a brüsszeli szankciók késleltetett hatásai és a február 5-ei szankciók felkészülten érjék Magyarországot. És ne feledjük, a szomszédban háború zajlik, a mai napig akadozik a szállítás, Ukrajna nem rendelkezik megfelelő mennyiségű árammal, üzemanyaggal. Van Magyarországnak alternatív megoldása, de ha erre nem készülünk fel, váratlan helyzetek adódhatnak. Alternatív utakra kell átállni. Az import nem áll vissza egyik napról a másikra, 1-2 hónapra szükség van, ha ezt nem tesszük meg, felkészületlenül lépünk abba az időszakba, ami előttünk áll. Nem jó, hogy ha drága valami, csak egy rosszabb: ha nincs valami. Megnyugtatok mindenkit, ezekkel az intézkedésekkel a káosz elcsitulhat, masszívan, erősen állunk a brüsszeli szankciók elé.