A jogállamiság magyarországi helyzetét bírálja az unió megbízottja

Papíron minden rendben van, de a valóságban nincs igazi demokrácia Magyarországon – mondta az rtl.hu-nak adott interjúban Gwendoline Delbos-Corfield, akinek vezetésével új, 30 oldalas jelentés készült a jogállamiság magyarországi helyzetéről. A francia EP-képviselő váltotta a visszavonult Judith Sargentinit, akinek korábbi EP-jelentése nagy vitákat váltott ki.

Az interjúban szó volt arról, hogy az előző jelentés hitelességét igencsak megkérdőjelezte az antiszemitizmus magyarországi helyzetéről tett megállapítás. Viszont Gwendoline Delbos-Corfield szerint az előző jelentésben csupán egyetlen oldal foglalkozott antiszemitizmussal és azok a megállapítások is lényegében helytállóak. Ennek alátámasztására megemlítette a Soros György elleni kampányt. Viszont elutasította azt a bírálatot, hogy az általa vezetett tényfeltáró bizottság a magyar származású amerikai üzletember által működtetett szervezetektől tájékozódott volna.

Mint mondta

az újabb jelentést az Európai Tanács, a Velencei Bizottság és az OLAF információira támaszkodva készítették.

Erős túlzás lenne ezeket a szervezeteket is Soros György érdekkörébe sorolni – hangoztatta a francia EP-képviselő. Mint mondta, egyedül a sajtóval kapcsolatban kérdeztek meg civil szervezetek, de ebben a témában is elsősorban olyan elismert nemzetközi csoport véleményére hagyatkoztak, mint amilyen a Riporterek Határok Nélkül. Gwendoline Delbos-Corfield úgy látja, hogy a kormánypárt médiatúlsúlya torzítja a magyar demokráciát és így még a választások eredménye is megkérdőjelezhető.

Az uniós jelentéstevő igen rossz véleménnyel volt Varga Judit igazságügyminiszterről, aki szerinte saját propagandacéljaira használta fel budapesti találkozójukat. A miniszter olyan képet közölt, amelyen az látszik, mintha hatalmas létszámfölényben lett volna az uniós bizottság, pedig pontosan ugyanannyian voltunk, mint a magyar tárgyaló delegáció – közölte a francia zöldpárti képviselő.

A portál arról is érdeklődött, hogy az újabb jelentésnek vajon milyen hatása lehet az Európai Unióban, hiszen az előzőnek sem lett jóformán semmi következménye. Erre Gwendoline Delbos-Corfiled azt válaszolta,

a korábbi jelentés is hozzájárult ahhoz, hogy befagytak a Magyarországnak járó EU-s források.

A francia képviselő még hozzátette, szerinte a magyar kormány egyre inkább elszigetelődik az unión belül és már a környező országok vezetői is gyanakodva figyelik Budapest politikáját.

Nyitókép: AlxeyPnferov/Getty Images