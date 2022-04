Folytatódott a szlovén "hagyomány", ismét egy friss pártot választottak

Egy néhány hónappal ezelőtt alakult politikai erő győzte le az eddigi - a magyar miniszterelnök által is támogatott - kormányzó pártot Szlovéniában. Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) adjunktusa az InfoRádiónak azt mondta: a szlovéniai választók mindig új formációkkal kísérleteznek, azoknak adnak esélyt.

Néhány hónapja alakult át egy korábban létező párt romjain az a zöld ideológiát valló, a választásokon nyertessé vált párt, melynek akkoriban nem is volt valódi támogatottsága Szlovéniában. Miután Robert Golob vette át irányítását, majd Szabadság Mozgalomra keresztelte át, felfutott, és a zöldpolitika mellett a balliberális-szociálliberális irány is megjelent programjában, mondta el a pártról Ördögh Tibor.

Mindig új alakulatok nyernek

"Az elmúlt tizenegy évben, körülbelül a gazdasági válság óta olyan pártok jelennek meg vagy nyernek nagy támogatottsággal Szlovéniában, amelyek pár hónappal a választások előtt jönnek létre. Ezek balközép irányultságúak szoktak lenni. Volt például egy Pozitív Szlovénia nevű csoportosulás, amely nyert, volt Miro Cerar pártja, amely később hatalomra került, és ott volt Marjan Šarecnek a listája, amely négy évvel ezelőtt nyert. Mind-mind olyan párt, amely valójában a választások előtt jön létre, és nagy arányban nyer" - mondta el az NKE adjunktusa.

Ördögh Tibor szerint a szlovén társadalom nagy mértékben

kiábrándult a klasszikus mainstream pártokból,

ezért mindig olyat pártnak szavaz bizalmat, amely korábban még nem volt hatalmon, és reménykednek abban, hogy majd ők helyre teszik az ország irányítását gazdasági, politikai szempontból

"Ez a bizalom az, ami megjelenik az új formációknál – ám ez de nem mindig vezet eredményre, Marjan Šarec is belebukott kétéves koalíciós kormányzás után ebbe, és a korábban emlegetett pártok is nagy arányú veszteséget könyveltek el, sőt, ki is kerültek a parlamentből a mostani választás esetében. Vagyis a klasszikus pártok elutasítottsága jelenik meg alapvetően az új pártokra szavazásnál" - fogalmazott.

Kampány magyar recepttel

Janez Janša kudarca kapcsán az NKE szakértője elmondta: a társadalom többsége Szlovéniában nem a jobboldali irányultságot támogatja, ezért Janša és pártja sosem tud önálló kormányt alakítani.

"Egyébként nagyon érdekes módon a magyar választási kampány egyes elemei és módszerei is megjelentek az SDS kampányában, ezzel próbálták például a Szabadság Mozgalom vezetőjét és Robert Golobot ellehetetleníteni.

Megjelent a szlovén médiában is a másik oldal miniszterelnökjelöltjének a lejáratása,

csak ebben az esetben Robert Golobot az első és átmentett kommunista államfő Milan Kučanhoz köthető bábként jelenítette meg az SDS-hez köthető média" - tette hozzá.

Koalíciós kormányra van szükség

A győztes Golob önállóan nem hozhat létre kormányt: a szociáldemokratákkal alakulhat majd együttműködés, amivel többséget tudnak kialakítani majd Ördögh Tibor szerint a 90 fős alsóházban. Ez a szövetség ideiológiailag hasonló (balközép és szociáldemokrata irányultságú) pártok között köttethet meg, így talán stabilabb lesz, mint az eddigi, hol ötpárti, hol kisebbségi kormányzás volt. Mindehhez persze az is szükséges, hogy az általuk a kampányban előhozott témák – környezetvédelem, energiafüggőség – jelen gazdasági helyzetben történő megvalósítása sikerül-e.

Nyitókép: MTI/AP/Darko Bandic