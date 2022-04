A lopakodó omikron beindult Kínában, országszerte tartanak a szigorú lezárásoktól

A kantoni hatóságok fontosnak tartották közölni a lakossággal, hogy a víz- és élelmiszer-utánpótlás megoldott, egy helyi újság azonban arról számolt be, hogy ez nem nyugtatott meg mindenkit és máris vannak, akik pánikvásárlásba kezdtek attól tartva, hogy a sanghajihoz hasonló helyzet alakul ki a városban.

Sanghajban a nagyon szigorú lezárások alatt élelmiszert vásárolni sem mehetnek el az emberek otthonról, a város egyes részein pedig arról panaszkodtak, hogy a kormány által biztosított adagok nem jutnak el hozzájuk, így konkrétan éheznek karanténban.

Készülnek a lezárásra

Mindeközben a kínai közösségi médiában elkezdtek terjedni a lezárásokra optimalizált túlélőtippek arról, hogyan érdemes tárolni a zöldséget annak érdekében, hogy minél tovább elálljon, illetve milyen készletekkel kell belevágni a lezárásokba. Sok cikk taglalja azt is, miként dolgoznak a hatóságok azért, hogy megoldott legyen hasonló helyzetekben az élelmiszer- és vízellátás, írja a CNN.

Sanghaj mellett Csilin tartományban találják a legtöbb új fertőzöttet Kínában, de 29 másik provinciában és városban is kisebb-nagyobb kitörések alakultak ki. A korábban Kínában soha nem látott számú friss fertőzésért

a gyorsan terjedő lopakodó omikron változat a felelős.

Ez nagy nyomást helyez a kommunista pártra, mely továbbra is elkötelezett a zéró-Covid megközelítés mellett.

A sanghaji események sorvezetőt adhatnak Kínának abban, hogyan közelítse meg az omikront - mivel valószínűleg jóval azelőtt nagy mértékben elterjedt már a vírus a városban, hogy azt lezárták volna, más helyeken hamarabb lépnek majd.

Őszig nem valószínű, hogy változtatnak

Mindez politikailag is érzékeny időpontban következik be: Hszi Csin-ping elnök ősszel várhatóan harmadik ciklusát kezdi meg, amire korábban nem volt példa. Addig valószínűleg nem változtatnak már a zéró-Covid hozzáálláson, de még emellett is várhatók kitörések Pekingben is. Nehézséget okozhat, ha több helyszínen egy időben alakulnak ki gócok, mivel Kína jelenleg az ország különböző részeiről rendel egészségügyi személyzetet a kitörések helyszínére.

Lehetséges, hogy a vírus terjedésének kontrollálása érdekében szigorít hozzáállásán az ország: ez célzottabb, de hamarabb életbe léptetett lezárásokat jelenthet. Feloldották a vesztegzárat Sanghaj egyes részein Feloldották a vesztegzárat a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt lezárás alatt álló Sanghaj egyes részein - számolt be internetes kiadásában a Global Times című kínai lap.



A Kína fontos pénzügyi és gazdasági központjának számító, 25 milliós város több mint 7500 lakónegyedében oldották fel a szigorú kijárási tilalmat. Az enyhítés életbe lépését követően a kijelölt, alacsonyabb kockázati fokozatba sorolt lakónegyedek lakói számára engedélyezett lesz a szabad mozgás "bizonyos területeken" - írta a Global Times. Az egyelőre nem ismert, hogy a kijárási tilalom feloldása hány emberre vonatkozik. A hatóságok beszámolója szerint a lakónegyedek kockázati fokozatát akkor értékelhetik alacsonynak, ha két héten át egyetlen új esetet sem azonosítanak a lakók között.

A hétfői közlés szerint még több mint 7600 területen maradt érvényben a kijárási tilalom Sanghajban, míg további 2460 terület, ahol az elmúlt egy hét során nem regisztráltak új eseteket, "ellenőrzés alatt áll". Az ellenőrzött területeken élők elhagyhatják otthonaikat, és szabadon közlekedhetnek a lakókörzetükön belül. (MTI)

A karanténnak nagy ára van ugyanakkor - az emberek bizalmukat is kezdik veszteni, a lezárások alatt élők nem tudják, mikor szabadulhatnak majd végre. Online beszélgetésekben egyre többször kérdőjelezik már meg azt, hogy vajon mi a veszélyesebb: a lezárások következményei, vagy maga a vírus.

Sokféle óvintézkedés van életben

Az országban jelenleg számos óvintézkedéssel próbálják csökkentei a vírus terjedését.

Kantonban online oktatásra álltak át, a várost csak erős indokkal és negatív teszttel lehet elhagyni

Vuhanban csak negatív teszttel lehet metróra szállni

Peking lakosainak pedig a mobilitását korlátozták

A Sanghajjal határos városok némelyikében megelőző célú lezárást vezettek be

Csöcsiang tartományban erősen figyelik, kik épnek be a területükre

A jelenlegi kitörések egyelőre mind kis mértékűek,

de hogy az intézkedések hosszú távon mennyire lesznek hatékonyak - és milyen hatással lesznek az emberek életére -, az továbbra is kérdéses.

"Mivel az omikron variáns nagyon fertőző, de a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, sokkal nehezebb megakadályozni a terjedését, ha egyszer már kialakult, mint a korábbi változatok esetében. Kína egészen a közelmúltig meglepő sikereket könyvelhetett el zéró Covid hozzáállásának köszönhetően, de most nem világos, hogy a stratégia az omikron korszakában is életképes marad-e" - mondta Alex Cook, a szingapúri egyetem docense.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/Chen Si