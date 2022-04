A lopakodó omikron a legveszélyesebb variáns a gyerekekre nézve

Az abszolút számokat nézve nagyon kevés súlyos esetről és halálozásról számoltak be így is a kutatók a CNN cikke szerint, mely arra is felhívja a figyelmet, hogy a megállapítások talán kevésbé aktuálisak azokban az országokban, ahol a korábbi hullámok során a közösségi terjedés jellemzőbb volt és a lakosság immunitása magasabb szintű.

A kutatás egyelőre szakértői ellenőrzés előtt áll és más eredmények nem is támasztják alá megállapításait, de jelentős lehet abból a szempontból, hogy rámutat, mire képes a lopakodó omikron egy olyan társadalomban, amelyben az immunis személyek száma alacsonyabb.

Hongkongban az omikron tarolt először

Hongkong igen szigorú szabályok szerint élte életét a pandémia eddigi szakaszában: távolságtartás, kontaktkutatás, maszkviselési kötelezettség és intézménybezárások garantálták, hogy a koronavírus korábbi variánsai ne tudjanak olyan gyorsan terjedni. Mindezeknek köszönhetően alacsony esetszámokkal úszták meg a járványt eddig, az omikron BA.2 variánsa azonban megváltoztatta a helyzetet.

Az esetszámok és a halálozások is megugrottak a lopakodó omikron hatására, főként az idősebb populációban, melynek tagjai haboztak magukat beoltatni.

A gyerekeket sem kímélte ugyanakkor ez a vírusváltozat: a kutatás a lopakodó omikronnal kórházba kerülő gyerekek betegségének lefolyását a korábbi variánsokkal való megbetegedésekkel, illetve az influenzás és parainfluenzás esetekkel hasonlította össze.

Négy áldozat volt a gyerekek körében eddig

2022 februárjában 1147 gyermek került kórházba Hongkongban az omikron miatt, négyen pedig bele is haltak a fertőzésbe. Egy 11 hónapos csecsemő mellet egy 3, egy 4 és egy 9 éves gyermek vesztette életét a koronavírus miatt. Egyikük sem volt beoltva, hárman egészségesek voltak, a 9 éves beteg pedig izomsorvadásban szenvedett. A halál közvetlen oka kettejüknél is agyhártyagyulladás volt. A négy gyerek előtt nem halt még meg kiskorú koronavírusban Hongkongban.

A BA.2-vel kórházba került gyermekeknél hétszer nagyobb volt a halálozás esélye, mint az influenzával kórházba kerülteknél, és több mint hatszor nagyobb volt a BA.2 okozta halálozás esélye, mint a parainfluenzáé.

A halálozási arány a BA.2 esetében 0,35 százalék,

az influenza esetében 0,05 százalék, a kruppot okozó parainfluenza esetében pedig 0,04 százalék volt.

Sok rizikófaktor nő meg a lopakodó verzióval

A BA.2 esetében a korábbi koronavírus-változatokhoz képest tizennyolcszor nagyobb volt annak az esélye, hogy a gyermekeket gyermek intenzív osztályra kell felvenni, ami több mint kétszerese az influenzának, és nagyjából megegyezik a parainfluenzával kórházba kerülő gyermekek kockázatával.

A korábbi variánsokkal kapcsolatosan nem jegyeztek fel lázas rohamokat Hongkongban gyermeknél, A BA.2 megfertőzte gyermekeknél azonban háromszor nagyobb volt az esélye annak, hogy lázas rohamot kapjanak, mint az influenzában szenvedőknél, és több mint négyszer nagyobb az esélye a parainfluenzában szenvedőkhöz képest. A BA.2-es variánssal megfertőződött gyerekeknél az agy megduzzadásának kockázata is nagyobb volt, mint a parainfluenzás gyerekeknél, nagyjából ugyanakkora, mint az influenzás gyerekeknél.

A BA.2-vel fertőzött, kórházba került gyermekek 5 százalékánál alakult ki krupp, szemben a többi variánsnál megfigyelt 0,27 százalékkal. Az influenzával kórházba kerülőkéhez képest kétszer akkora volt a krupp kialakulásának kockázata.

A szakértők ugyanakkor azt mondják, összességében még mindig nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy gyermek belehaljon a koronavírus-fertőzésbe, de érdemes óvintézkedéseket tenni kisgyermekek közelében élő felnőttek esetében.

Mindenkinek be kell oltatnia magát környezetükben, a legkisebbek esetében pedig az anyatejen keresztül átadott antitesteknek is szerepe lehet abban, hogy megóvjuk őket.

Nyitókép: Kyryl Gorlov/Getty Images