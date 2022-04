Aleksandar Vucic és pártja pezsgőt bonthat?

Ördögh Tibor elmondása alapján a választási kampányban a kormányzó Szerb Haladó Párt a saját és szövetségesei eredményeit igyekezett hangsúlyozni a gazdasági fejlesztések és infrastrukturális beruházások terén, továbbá azt, hogy Aleksandar Vucic elnök újrázása jelentheti a békét és a stabilitás, nemcsak Szerbiában, hanem az egész régióban. Mindeközben az ellenzéki pártok a korrupciót, illetve a Haladó Párt egész államra gyakorolt nyomásgyakorlását hangoztatta. A szakértő megjegyezte, két évvel ezelőtt a szerb ellenzék ezek miatt bojkottáltat is a választásokat, most azonban többen is megmérettetik magukat. Az említetteken túl természetesen az ukrán–orosz háború is befolyással bírt a kampányra, sőt, mondhatni központi témává vált. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint érdekes mód, négy-öt induló, illetve jelenleg is parlamenti párt – a mérsékelt konzervatívaktól a szélsőjobbosokig – az oroszok mellé állt, úgy nyilatkozva, hogy nem vezetnének be szankciókat az országgal szemben.

A közvélemény-kutatások szerint nagy változásokat nem igazán fog hozni a választás Szerbiában, és a Szerb Haladó párt, valamint szövetségesei lehetnek azok, akik a többséget birtokolni fogják továbbra is. Ördögh Tibor úgy véli, hogy a változás inkább abban les mérhető, hogy számottevően több ellenzéki képviselő kerülhet a parlamentbe, és juthat szóhoz azután, hogy számuk 2020-ban 7-re csökkent, szemben a 243 kormánypárti képviselővel. Mindehhez viszont az is kell, hogy a szerb lakosság elmenjen szavazni – tette hozzá a Balkán-szakértő –, Szerbiában ugyanis nagyon alacsony a részvételi hajlandóság, 50 százalék körülire mérik momentán, ami viszont a kormányzó Haladó Pártnak kedvez, miután ők azok akik jól tudnak mozgósítani, míg az ellenzéknek a bizonytalanok megszólítása sem egyszerű feladat, rábírva őket a voksolásra.

A vasárnapi parlamenti választások mellett elnökválasztás is tartanak Szerbiában. Aleksandar Vucicnak ugyan hét kihívója is van, Ördögh Tibor ezen a téren sem számít változásra. Legfőbb riválisa, aki várhatóan meg tudja majd közelíteni valamelyest Vucicot, a Szerbiai Egyesült Ellenzék jelöltje, Zdravko Ponos, aki korábban a szerb verzérkari főnök volt, de dolgozott az ENSZ-ben is. „De váltásra nem hiszen, hogy sor kerülhet az elnöki székben” – ismételte meg a szakértő. Belgrád, 2022. március 31. Zdravko Ponost Marinika Tepicet és Vladeta Jankovicot, az Egyesült Szerbiai Ellenzék elnökjelöltjeit (b-j) ábrázoló hirdetés egy kivetítőn Belgrádban 2022. március 31-én. Szerbiában április 3-án tartanak általános választásokat. MTI/EPA/Andrej Cukic

Ami a Vajdasági Magyar Szövetséget illeti, az elsődleges célkitűzésük az lehet, hogy megismételjék a 2020-as nagy sikerű eredményüket, aminek szintúgy az alacsonyabb részvétel kedvezhet, hiszen akkor kevesebb szavazaton kell osztozniuk, akár a kisebbségiek mandátumszámítása esetében is. Vagyis a VMSZ végcélja, hogy megtartsák a jelenlegi parlamenti arányokat, illetve ezzel párhuzamosan a kormányzatban való részvételüket, ami momentán államtitkári szinten való együttműködést jelent a vajdasági magyarság részéről – magyarázta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A szakértő reményei szerint a korábbi informatikai problémákat már már orosolták, így a nem hivatalos eredmények várhatóan már vasárnap este ismertek lesznek, de legkésőbb hétfőn Már amennyiben nagyobb visszaélésekre nem kerül sor. Ismert, két évvel ezelőtt négy-öt napot is várni kellett arra, hogy a választási biztosság hivatalos eredményt hirdessen.

Nyitókép: Andrej Cukic