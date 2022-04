Itt a szerbiai választás borítékolható végeredménye

Aleksandar Vucic hivatalban lévő köztársasági elnök nyerte meg a vasárnapi szerbiai elnökválasztást már az első fordulóban, és a Szerb Haladó Párt kapta a legtöbb szavazatot az előrehozott parlamenti választáson, illetve a belgrádi önkormányzati választáson - derült ki az illetékes választási bizottságok hétfői előzetes eredményeiből, amelyeket már mérvadó mértékű feldolgozottság mellett közöltek.

Az országos választási bizottság 95,56 százalékos feldolgozottság alapján a honlapján közölte, hogy az előrehozott parlamenti választáson, illetve az elnökválasztáson a részvételi arány 58,62 százalékos volt.

A választást a voksok 42,91 százalékának a megszerzésével a Szerb Haladó Párt (SNS) nyerte meg. Ez 119 mandátumra lesz elegendő a 250 tagú parlamentben. Két évvel ezelőtt az SNS 188 mandátumot szerzett.

A második helyen az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért nevű lista végzett a szavazatok 13,6 százalékával, amely 38 mandátumot ér. A harmadik pedig az eddigi kisebbik kormánykoalíciós partner, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lett 11,51 százalékkal és 32 mandátummal.

A választási bizottság előzetes eredményei alapján az országgyűlésbe bekerült még a Remény koalíció (15 mandátum), a Muszáj koalíció (12 mandátum), valamint a Fogadalomtevők Szerb Pártja és a Dveri Mozgalom (10-10 mandátum). A szerb pártok mellett a várakozások szerint öt kisebbségi párt is bekerült a parlamentbe. Az albán kisebbségnek egy, a horvát kisebbségnek kettő, a bosnyák kisebbség egyik pártjának kettő, a másiknak pedig három képviselője kerülhet be a törvényhozásba. A Vajdasági Magyar Szövetségnek várhatóan hat politikusa ülhet be a parlamenti patkóba. A legnagyobb délvidéki magyar párt két évvel ezelőtt kilenc mandátumot szerzett.

Az elnökválasztást már az első fordulóban Aleksandar Vucic nyerte meg a voksok 58,55 százalékának a megszerzésével - derült ki a választási bizottság adataiból, amelyeket 95,92 százalékos feldolgozottság mellett közöltek. Magyar gratulációk Áder János államfő és Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is levélben gratulált Aleksandar Vucicnak. Novák Katalin azt írta: az az egyértelmű és szilárd támogatás, melyet a szerb köztársasági elnök maga mögött tudhat, a választók határozott állásfoglalásának kinyilvánítása "ebben a példátlanul nehéz, kihívásokkal teli időszakban". Áder János üzenetében arról is biztosította a szerb köztársasági elnököt, hogy a magyar fél változatlanul kész a két ország kapcsolatának erősítésére. "Örülök annak, hogy ennek megszilárdításban a szerbiai magyarság is jelentős szerepet játszik."

A választás éjszakáján, miután bejelentette győzelmét, Aleksandar Vucic rámutatott: a megszerzett voksok alapján a Szerb Haladó Pártnak és a Vajdasági Magyar Szövetségnek együtt elegendő mandátuma van ahhoz, hogy kormányt alakítson, és többsége legyen a parlamentben. Várhatóan tehát az SNS és a VMSZ továbbra is együtt kormányoz, de a kormánykoalíciónak 2012 óta a Szerbiai Szocialista Párt is a tagja, nem valószínű, hogy ezúttal ne kerülne be a kormányba az Ivica Dacic vezette párt.

A belgrádi városi választási bizottság 60 százalékos feldolgozottság mellett az közölte, hogy a fővárosban is a Szerb Haladó Párt győzött a voksok több mint 38 százalékának a megszerzésével. Az SNS mellett pedig további hat párt, illetve koalíció jutott be a városvezetésbe.

Az országos választási bizottság hétfő este nyolc órakor tart sajtótájékoztatót az előzetes eredményekről. A végleges eredményeket pedig az urnazárást követően 96 órával közlik, amennyiben sehol sem kell megismételni a voksolást, ami azt jelenti, hogy a leghamarabb csütörtök este derülnek ki a hivatalos és végleges eredmények. A VMSZ-nek önálló frakciója lesz a törvényhozásban Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőn arról beszélt, hogy a vasárnapi szerbiai választások meghatározóak a következő négy-öt év szempontjából, és a VMSZ részéről csak akkor mondhatók sikeresnek, ha mindegyiken "jó eredmény" születik. Életbevágónak nevezte szempontjukból, hogy a Fidesz-KDNP vezeti tovább Magyarországot, majd arról beszélt, hogy meglepődne, ha a vajdasági magyarok körében 95 százalék alatti lenne a magyar kormánypártok támogatottsága. Méltatta, hogy az összes levélszavazat 20 százaléka a Vajdaságból érkezett. A szerbiai elnökválasztás eredményét úgy kommentálta, Aleksandar Vuciccsal az elmúlt öt évben kedvező tapasztalataik voltak; méltatta a szerb elnöknek a magyar-szerb megbékélésben betöltött szerepét. Pásztor István a szerbiai parlamenti választási eredményekre térve arról beszélt, hogy a "vajdasági magyarok úgy szavaztak, ahogy kértük", és a részvételi arány messze meghaladja a két évvel ezelőttit. Utalt arra, hogy bár a VMSZ idén a két évvel ezelőttihez képest három képviselői mandátummal kevesebbet szerzett, a hat képviselői hely "hihetetlen mértékben felértékelődött", mivel önállóan egyetlen politikai erő sem képes kormányt alakítani. A VMSZ-nek önálló frakciója lesz a szerb törvényhozásban - jelezte.

Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic