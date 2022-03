Megkezdődött az orosz-ukrán béketárgyalás második fordulója - néhány cél is ismert

Elkezdődött a béketárgyalás második fordulója Oroszország és Ukrajna képviselői között, jelentették hírügynökségek (CNN, BBC). A pontos helyszín hivatalosan nem ismert.

Mikhailo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó a Twitteren ezt írta: "Kezdődik a tárgyalás az orosz fél képviselőivel. A napirenden lévő legfontosabb kérdések:

1. Azonnali tűzszünet

2. Fegyverszünet

3. Humanitárius folyosók a civilek evakuálására a lerombolt vagy folyamatosan bombázott falvakból/városokból."

A delegációkról egy videó is felkerült a netre, ezen az látszik, hogy kezet fognak és leülnek egy asztalhoz - a kísérőszöveg szerint a lengyel-fehérorosz határon lévő Białowieża-erdő területén.

Első körben hétfőn tárgyaltak a felek, a tűzszünet elérése lett volna a cél, de az ukránok szerint az oroszok feltételei elfogadhatatlanok voltak. Az oroszok akkor azt mondták, találtak olyan közös pontokat, melyekben eredményt lehet elérni – emlékeztetett a Telex.

Az orosz külügyminiszter csütörtökön nemzetközi körkapcsolással megtartott sajtótájékoztatóján azt mondta, "természetesen megtalálják majd a megoldást (az ukrajnai válságra), ebben nem kételkedem".

A fehérorosz házigazda szerdán publikált fotót a Twitteren a helyszínről azt írván, hogy készen áll a tárgyalások folytatására:

⚡️??????“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF — Belarus MFA ?? (@BelarusMFA) March 2, 2022