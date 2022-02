ENSZ- és NATO-tiltakozás, amerikai intézkedések - reakciók Vlagyimir Putyin döntéseire

A donyecki és luhanszki "népköztársaságok" orosz elismerése António Guterres ENSZ-főtitkár értékelése szerint sérti a világszervezet alapokmányát - közölte hétfőn este Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő.

"Az ENSZ a vonatkozó közgyűlési határozatokkal összhangban, továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és területi épségét a nemzetközileg elismert határai között" - emelte ki Dujarric a világszervezet állásfoglalásában.

Guterres szerint Oroszország e lépésével megsértette Ukrajna területi épségét és szuverenitását. Az ENSZ főtitkára egyben komoly aggodalmát fejezte ki, és a konfliktus békés rendezésére szólította fel a feleket.

Az ENSZ-főtitkár az ukrajnai helyzet súlyosbodása miatt lemondta a Kongói Demokratikus Köztársaságba tervezett keddi útját.

Dujarric egyébként a nap folyamán már szólt arról, hogy Guterres felszólított "minden érintettet, hogy tartózkodjék minden olyan egyoldalú döntéstől, amely sértheti Ukrajna területi épségét". Mint mondta, az ENSZ főtitkárát különösen a tűzszünet megsértéseivel kapcsolatos, valamint a polgári áldozatokról érkező értesülések aggasztják.

Rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a találkozót Ukrajna, az Egyesült Államok, Mexikó és öt európai ország kérésére hívták össze. A tanács soros elnöki tisztét jelenleg Oroszország tölti be. Szakértők szerint "biztosra vehető", hogy a Biztonsági Tanács nem tesz semmilyen lépést és nem ad ki nyilatkozatot, miután Oroszország vétójoggal rendelkezik. (Diplomata források szerint magyar idő szerint hétfő hajnalban ültek össze a tagok, de azóta nem érkezett friss hír.)

Nyugati tiltakozás, amerikai tilalmak

Jens Stoltenberg a NATO főtitkára hétfői közleményében azt írta, "Donyecki Népköztársaság" és a "Luhanszki Népköztársaság" elismerése aláássa Ukrajna önállóságát és területi egységét, erodálja a kelet-ukrajnai konfliktus megoldására irányuló erőfeszítéseket, és megsérti a minszki megállapodásokat, amelyeknek Oroszország is részes fele; Donyeck és Luhanszk Ukrajna része. Stoltenberg elítélte a szakadár területek elismerését.

Emlékeztetett: 2015-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa - amelynek tagja Oroszország is - megerősítette, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna önállóságát, függetlenségét és területi egységét. Kijelentette: Moszkva továbbra is szítja a kelet-ukrajnai konfliktust azzal, hogy pénzügyi és katonai támogatást nyújt a szakadároknak. Megpróbál ürügyet teremteni arra is, hogy ismét megtámadja Ukrajnát.

A főtitkár hangsúlyozta: a NATO támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül. A szövetségesek a lehető leghatározottabban sürgetik Oroszországot, hogy válassza a diplomácia útjait, és haladéktalanul hagyjon fel a csapatösszevonással Ukrajna területén és környékén, továbbá vonja ki haderejét Ukrajnából a nemzetközi kötelezettségvállalásainak megfelelően - tette hozzá Stoltenberg.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közös közleményben ítélte el a moszkvai bejelentést. Hangsúlyozták: a lépés a nemzetközi jog és a minszki megállapodások jelentős megsértését jelenti. Az Európai Unió szankciókkal fog reagálni a jogellenes cselekményben részt vevőkkel szemben.

Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, még a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését követően, Putyin bejelentése előtt figyelmeztetett, hogy az EU példátlan megszorító intézkedéseket fog bevezetni Moszkvával szemben, ha megtámadja Ukrajnát.

Orbán Viktor egyeztetett Charles Michellel, és egyértelművé tette, hogy Magyarország részese a közös uniós álláspontnak.

Emmanuel Macron francia elnök elítélte Vlagyimir Putyin orosz elnök döntését a délkelet-ukrajnai szakadár területek függetlenségének elismeréséről és "célzott európai szankciókat" szorgalmazott Moszkvával szemben.

Az este folyamán egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel és Olaf Scholz német kancellárral, miután összehívta a nemzeti biztonsági és védelmi tanács ülését. Párizs szerint az ukrajnai válság új dimenzióba lép azzal, ha Vlagyimir Putyin elismeri az ukrajnai szakadár területeket.

Az Elysée-palota korábban azt is jelezte: amikor kiderült, hogy Moszkva elismerni készül az ukrajnai szakadár területeket, a köztársasági elnök ismét egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint két alkalommal Olaf Scholz német kancellárral és az uniós vezetők közül Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével és Ursula Von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével.

Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, Oroszország megsérti a nemzetközi jogot lépéseivel. Úgy értékelt, hogy Putyin lépése a kelet-ukrajnai válság rendezését szolgáló minszki megállapodások, az egész minszki folyamat semmissé tételével ér fel, és "nagyon rossz előjel, nagyon sötét jelzés". Liz Truss külügyminiszter közölte, hogy London kedden újabb szankciókat jelent be Moszkvával szemben. A brit külügyminiszter szerint mindez azt is jelzi, hogy Oroszország a párbeszéd helyett a konfrontációt választotta.

A brit miniszterelnök szerint valós lehetőség az Ukrajna elleni orosz invázió "a következő órákban és napokban". A londoni kormányfői hivatal keddi tájékoztatása szerint Johnson ezt a véleményét az ukrán elnökkel, Vologyimir Zelenszkijjel tartott hétfő éjjeli telefonos megbeszélésén fejtette ki.

Joe Biden amerikai elnök rendeletben tiltja meg, hogy bármely amerikai állampolgár "új kereskedelmi tevékenységet kezdeményezzen, vagy befektessen" a délkelet-ukrajnai szakadár régiókban. Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője közölte, a rendelet "felhatalmazást ad arra is, hogy szankciókat vezessenek be bármely olyan személlyel szemben, aki úgy dönt, hogy Ukrajna e területein tevékenykedik". Az Egyesült Államok számított erre a lépésre Oroszország részéről és "kész azonnal reagálni" - tette hozzá a szóvivő.

Psaki felhívta a figyelmet, hogy a mostani szankciók elkülönülnek azoktól "a gyors és súlyos gazdasági intézkedésektől", amelyeket Amerika "a szövetségesekkel és partnereivel egyeztetve" arra az esetre készített elő, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát. A szóvivő hozzátette, hogy továbbra is folyamatosan konzultálnak a szövetségeseikkel és partnereikkel a "következő lépésekről" és az ukrán határ mentén zajló eszkalációról.

A közlemény szerint a Biden vezette kabinet kedden további intézkedéseket is bejelent, amiért "Oroszország kirívóan megsértette nemzetközi kötelezettségvállalásait".

Antony Blinken amerikai külügyminiszter újabb közleményében elítélte a szakadár területek elismerését és megerősítette, hogy az amerikai nagykövetség jelenleg a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) városában szolgálatot teljesítő munkatársai "biztonsági okok miatt" Lengyelországban töltötték az éjszakát. "A munkatársaink rendszeresen visszatérnek, hogy folytassák diplomáciai munkájukat Ukrajnában, és sürgősségi konzuli szolgáltatásokat nyújtsanak" - fogalmazott Blinken.

Észtország, Lettország és Litvánia azonnali uniós szankciók kivetését követelte hétfőn este Oroszországgal szemben.

Elítélte a döntést az osztrák kancellár és a svéd külügyminiszter is.

Nyitókép: MTI/EPA/AP/John Minchillo