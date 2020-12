Elstartolt a nagy projekt, már megvannak az első beoltottak az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban elsőként egy New York-i kórház intenzív osztályán dolgozó ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett vakcinát. Első körben az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonokban élőket oltják be az országban.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, aki jelen volt az első oltás beadásánál, úgy nyilatkozott a sajtónak: "már látszik a fény az alagút végén, bár ez egy hosszú alagút".

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine: "We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/I8SIFuddFv — MSNBC (@MSNBC) December 14, 2020