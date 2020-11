Donald Trump vagy Joe Biden? – percről percre

2020.11.04. 10:45 Biden csapata háborog Trump győzelmi jelentésén Jen O'Malley Dillon, Joe Biden kampánymenedzsere felháborítónak, példátlannak és helytelennek tartja, hogy Trump elnök bejelentette újraválasztását. Szerinte ebben a kérdésben a választók hangja számít, senki másé - idézi őt a BBC. A kampánycsapatnak törvényességi aggálya is van a bejelentéssel kapcsolatban, addig ugyanis nem lehet ilyet bejelenteni, amíg nem számolták meg az összes szavazatot. A csapat reagált Donalt Trump azon jelzésére is, mely szerint az elnök megtámadhatja a választási eredményt a bíróságon: "Joe Biden és Kamala Harris ki fog állni minden amerikai jogáért, hogy szavazataikat tisztességesen megszámolják, függetlenül attól, hogy az kinek jut."

2020.11.04. 10:32 Elvitte Arizonát Biden Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltje nyerhette meg Arizona szövetségi állam tizenegy elektori szavazatát a keddi elnökválasztáson a Fox News amerikai hírtelevízió és az AP amerikai hírügynökség előrejelzése szerint. Biden az eddigi eredmények szerint 51 százalékot szerzett Arizonában. Az idei elnökválasztáson ez az első állam, ahol a korábbi republikánus többség demokrata párti győzelemre fordulhat át. Joe Biden megszerzett legalább három elektori szavazatot a négyből Maine szövetségi államban. Nebraska államban pedig Donald Trump elnöké lett négy az öt elektorból. Maine és Nebraska az a két amerikai szövetségi állam, ahol megosztják az elektori szavazatokat. Donald Trump nyert Iowa államban is, ahol a választás előtti napokban Biden is intenzíven kampányolt. (MTI)

2020.11.04. 10:30 Ami közös a két jelöltben: a győzelmi jelentés A BBC reggeli összefoglalása szerint mindkét amerikai elnökjelölt győztesként igyekszik magát feltüntetni az elnökválasztási folyamat befejeződése után, ám az 50-ből 40 államból származó előzetes szavazatjelentés szerint 220-213-ra vezet az elektorok számát tekintve Joe Biden (demokrata) a republikánus Donald Trump elnökkel szemben. Semmi nem dőlt még el, aki előbb eléri a 270 elektort, az lesz az elnök. Nem lesz gyors eredmény.

2020.11.04. 10:02 Vége - már sehol sem voksolnak Az Egyesült Államok összes szövetségi államában véget ért a voksolás, és bezártak helyi idő szerint szerda hajnalra a szavazóhelyiségek, a végeredményre még órákat, de előfordulhat, hogy akár napokat is várni kell. Mivel az ország területe több időzónán átnyúlik, a szavazóhelyiségek többórás eltéréssel zártak be. Utoljára Alaszkában ért véget a szavazás. A koronavírus-járvány miatt az előző választásokhoz képest most sokkal többen szavaztak korábban személyesen vagy levélben, ez utóbbiak összesítése lassíthatja a végeredmény közzétételét. Közvélemény-kutatások szerint jelentősen több demokrata párti szimpatizáns szavazott levélben. Több államban várhatóan napokig tart még, mire az összes leadott voksot hivatalosan összesítik. Az eddig összesített eredmények szerint szoros a küzdelem Donald Trump hivatalban lévő elnök és Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltje között, az azonban egyértelmű, hogy elmaradt Trump kihívójának elsöprő győzelme. Trump személy szerint máris győzelmet hirdetett, de Biden is úgy értékelt, hogy nyerésre áll, és arra biztatta támogatóit, hogy őrizzék meg hitüket a győzelemben. (MTI)

2020.11.04. 09:30 Amerikai elnökválasztás: 238–213 vs. 220–210 – jelentősen eltérnek a mérések Meglepő módon a republikánusokhoz közeli Fox prognózisa szerint sokkal jobban vezet a demokrata Biden, mint a CNN-nél, de a 270-től még mindkét aspiráns távol van.

2020.11.04. 08:39 Joe Biden - még nincs vége (videó) Számos csatatér államban Donald Trump vezet, és egyre inkább az ő javára billen a mérleg, de Joe Biden reménykedik: bízik abban, hogy több államban a később beérkező nagy mennyiségű levélszavazat az ő javára fordíthatja a versenyt.

2020.11.04. 07:38 Donald Trump csalást sejtet A regnáló republikánus elnök szerda éjjel a Twitteren közölte: bejelentésre készül, és hozzátette: "nagy győzelem!" Ezután pedig egy másik bejegyzésben ismét arról írt, hogy szerinte el akarják csalni a választásokat, a bejegyzésből kiderül, bár le nem írta, hogy politikai ellenfeleire célzott. Azt írta, hogy "Nagyot megyünk, de megpróbálják elcsalni a választásokat. Nem fogjuk megengedni nekik. Szavazatokat nem lehet az urnák lezárása után leadni". Bejegyzését a Twitter megjelölte és kitakarta a kötelező figyelmeztetéssel, amely szerint "Az ebben a Tweetben megosztott tartalom vitatott, és előfordulhat, hogy félrevezető a választásokon vagy egyéb polgári tevékenységekben való részvétellel kapcsolatban." A rákattintás után meg lehet nézni a bejegyzést.

2020.11.04. 06:38 Egy lépéssel közlebb a győzelemhez Donald Trump A magyar idő szerint szerda hajnali hat és hét közötti előrejelzések és a részeredmények szerint a jelenlegi amerikai elnök nyerte a választást a kulcsfontosságú államok közé tartozó Floridában és számos más csatatér államban, amelyek közül egyedül Arizonában jelzik Joe Biden győzelmét. A szavazatok feldolgozásának elhúzódása miatt viszont továbbra sem lehet eredményt hirdetni. Nagy a harc a szenátus sorsáért, a képviselőházé eldőlni látszik. Körkép.

2020.11.04. 04:38 Új csatatér: New-Hampshire Itt minden bizonnyal Joe Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje arat győzelmet - állapította meg helyi idő szerint kedden, saját számításaira hivatkozva a CBS és az NBC hírcsatorna. New Hampshire-ben 4 elektori szavazat sorsa dől el. Ahhoz, hogy az egyik elnökjelölt megnyerje a választást, 270 elektori szavazatra van szüksége. A CNN hírtelevízió jelenlegi becslése szerint Biden eddig 98 ilyen voksot szerzett meg, míg republikánus ellenfele, Donald Trump jelenlegi elnök 95 elektor szavazatára számíthat már biztosan.

2020.11.04. 03:37 Trump-Biden 7-3 A jelenlegi elnök az előrejelzések, illetve a részeredmények szerint Louisiana, Arkansas, Missouri, Nebraska, Dél-Dakota, Észak-Dakota és Wyoming államokban aratott győzelmet. Joe Biden a keleti parti New York államban, illetve a délnyugati Új-Mexikóban és Coloradóban szerezte meg a szavazatok többségét.

2020.11.04. 02:37 Kelet vs. Nyugat A legfrissebb információk szerint Joe Biden demokrata párti elnökjelölt a keleti parti hat államában és egy középnyugati tagállamban aratott győzelmet, míg a jelenlegi republikánus elnök, Donald Trump öt déli és egy középnyugati tagállamban győzött azok közül, ahol már befejeződött a voksolás. Biden Massachusettsben, Rhode Islanden, Connecticutban, New Jerseyben, Delaware-ben és Marylandben, valamint a középnyugati Illinois-ban aratott győzelmet. Donald Trump "vitte el" Alabama, Indiana, Mississippi, Tennessee, Dél-Karolina és Oklahoma államokat.

2020.11.04. 01:37 Kentucky, Vermont Donald Trump, az újraválasztásáért küzdő republikánus amerikai elnök Kentucky államban nyert, riválisa, a demokrata párti jelölt, Joe Biden Vermontban aratott győzelmet a helyi idő szerint kedd este közzétett első eredmények szerint. Donald Trump több mint 58 százalékos támogatottsággal győzött a középnyugati Kentuckyban, míg Joe Biden az északkeleti Vermontban a szavazók csaknem 72 százalékának bizalmát szerezte meg. A nem végleges eredmények szerint Virginiában is a demokrata párti elnökjelölt nyert, Indianában és Nyugat-Virginiában pedig Trump győzelmét vetítik előre.

2020.11.04. 01:36 A Covid-téma dönthet A gazdaság és a koronavírus-járvány kezelése számít a legfontosabb kérdésnek az amerikai választók mintegy felénél - ismertette a CNN hírtelevízió kedden az amerikai elnökválasztáson a szavazófülkékből kilépők megkérdezésén alapuló első felméréseket. Az Edison Research exit poll-adatai szerint tízből két szavazó azt mondta, hogy a járvány kezelése volt a leginkább meghatározó kérdés abban, hogy kit tart alkalmasabbnak az Egyesült Államok vezetésére. A megkérdezettek nagyjából 40 százaléka úgy vélekedett, hogy az ország "nagyon rosszul" teljesít a vírus feltartóztatását illetően. A szavazók körülbelül fele azon az állásponton van, hogy akkor is határozottan fel kell lépni a járvány ellen, ha az elfogadott intézkedések ártanak a gazdaságnak. Tízből három ember a gazdasági helyzetet, minden ötödik válaszadó pedig a faji egyenlőtlenségeket nevezte meg a legfontosabb ügyként, míg mások a bűnözést, a biztonságot vagy az egészségügyet. (MTI)

2020.11.04. 00:36 Twitter-lépés Szabályszegésre hivatkozva több, a közelmúltban létrehozott, jobboldali hírterjesztő fiókot függesztett fel a Twitter az amerikai elnökválasztással kapcsolatban - közölte a cég kedden. A Twitter azt tudatta, hogy a különböző fiókok az oldal szabályait megsértve koordinálták tevékenységüket, azonos üzeneteket osztottak meg, holott látszólag nem volt közük egymáshoz. Az egyik ilyen oldalnak, az SVNewsAlertsnek a múlt héten már 69 ezer követője volt. A fiókon gyakorta jelentek meg a választással összefüggő zavargásokkal kapcsolatos üzenetek, és a választás biztonságával és megbízhatóságával kapcsolatban vetett fel sűrűn kérdéseket. Rendszeresen jelentek meg bejegyzések arról is, hogy a demokrata pártiak csalásra készülnek, emellett követői figyelmébe ajánlotta Donald Trump republikánus párti elnök beszédeit és nagygyűléseit is. Az SVNewsAlerts a Facebookon is aktív, 20 ezer követővel, de a másik internetes óriásvállalat egyelőre nem kommentálta a Twitter döntését. Az amerikai szenátus egyik múlt heti bizottsági meghallgatásán a republikánus törvényhozók élesen bírálták mások mellett a Twitter és a Facebook vezetőit a platformokon alkalmazott "cenzúra" miatt. (MTI)

2020.11.04. 00:05 "Nagyszerű éjszakáról" beszélt Trump, "meglesz a 270" - vélekedett Biden A regnáló amerikai elnök szerint Pennsylvania lehet a mérleg nyelve, kihívója folyamatosan számolgat.

2020.11.04. 00:04 A posta gyorsasága is befolyásolhatja a végeredményt Egy washingtoni szövetségi bíró az állami postaszolgálat (USPS) több hivatala munkájának felgyorsítását rendelte el kedden annak érdekében, hogy az elnök-, képviselőházi és részleges szenátusi választásokra levélben beküldött szavazatokat ne késlekedve szállítsák ki a választási irodákba. Emmet Sullivan bíró - aki már korábban is több, a postán feladott levélszavazatok késlekedése miatt perrel foglalkozott - elrendelte, hogy az Egyesült Államok több térségében és városában a postának meghatározott időn belül továbbítania kell a levélszavazatokat. A rendelkezés érinti Pennsylvaniát, Michigant, Georgiát, Texast, Floridát és Arizonát, vagyis azokat az államokat, ahol szoros eredmények várhatók Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között a keddi elnökválasztáson. Pennsylvaniát és Texast kivéve valamennyi érintett tagállamban azt írják elő a választási törvények, hogy a levélszavazatoknak a választás napján az urnazárásokig be kell érkezniük a választási bizottságokig, a későn érkező voksokat ugyanis nem veszik figyelembe. Pennsylvaniában a helyi legfelsőbb bíróság lehetővé tette, hogy a késve érkezett levélszavazatokat a választás napja után még három napig figyelembe vehessék. A republikánusok perkeresete nyomán a szövetségi legfelsőbb bíróság helyben hagyta ugyan a pennsylvaniai bírák döntését, de nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a választás napja után befogadja a Republikánus Párt esetleges perkeresetét és érvénytelenítse a vitatott levélszavazatokat. Texasban csakis azokat a levélszavazatokat tekintik érvényesnek, amelyek egy nappal a választás napja után érkeztek be, és a postai bélyegző nem későbbi, mint november 3-a, a választás napja. Az utasításában Emmet bíró nemcsak államokat, hanem konkrét városokat is megjelölt. Köztük szerepel a pennsylvaniai Philadelphia, a michigani Detroit, a georgiai Atlanta és a texasi Houston is. (MTI)

2020.11.04. 00:03 A brit fogadóirodáknál Trump győz Egy brit fogadóirodában - mint az Index a The Sun hasábjain felfedezte - Donald Trumpra fogadnak 95 százalékban, egy korábbi bankár ráadásul a hajrában 5 millió dollárt tett a Karib-szigeteken a jelenlegi elnök újrázására.

