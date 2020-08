Szakértő: nagyon komoly erőszak is lehet a fehérorosz tüntetésekből

Kiszámíthatatlan, hogy a fehéroroszországi tüntetéseknek milyen következményük lehet – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkíj Anton posztszovjet szakértő, aki szerint egy orosz katonai beavatkozásra nagyobb esély van, mint a nyugati nagyhatalmak színre lépésére.

"A helyzet bármilyen irányba elindulhat,

lehet ebből nagyon komoly erőszak is.

Az is lehet, hogy a tüntetések idővel csitulnak, az elnök pedig bebetonozza a hatalmát. Érdemes megnézni a tüntetések dinamikáját: több mint két hét telt el, azóta is folynak a tüntetések, először a hatóságok nagyon erőszakosan reagáltak, de miután látták, hogy ez a taktika csak feltüzeli az embereket, engedtek, visszavettek, egy hétig egyeztetéseket láttunk. Most az elmúlt napokban Lukasenka még határozottabbnak tűnik, mivel úgy láthatja, hogy a hatalom megtartásának csak ez a módja" – ecsetelte Bendarzsevszkíj Anton.

Arra, hogy a határozott fellépés jelentheti-e azt, hogy a hadsereghez nyúl a páncélmellényben, gépkarabéllyal a kezében repülő elnök, úgy reagált: "Most minden állami médiumban az az üzenet megy, hogy a Nyugat Fehéroroszország megszállására készül, a litván, a lengyel és a NATO-erők szervezkednek, és akár 15 percen belül elérhetik az ország területét, légicsapásokat mérve Fehéroroszországra. Lukasenka ezért fekete ruhában, beöltözve azt próbálja szimbolizálni, hogy megvédi a hazát, elterelve a figyelmet a történésekről."

A "katonai" stratégia több célt is szolgálhat szerinte:

külső ellenségkép megteremtése (ez a lakosság bizonytalan részének szól) Lukasenka felismerte, hogy a legfontosabb támasza a rendvédelem, amely nem kommunikálhat a lakossággal (360 ezer ember mozgósítható, 18 hónapos sorkatonaság van) egyértelmű üzenet Moszkva felé, hogy "lám-lám", Ukrajna után Fehéroroszországra fáj a nyugat foga.

Ha eszkalálódik a helyzet, szerinte csak az oroszok léphetnek be a képbe katonai erővel, a Nyugat aligha, "túl kockázatos". Legfeljebb financiális szinten támogatják a fehérorosz ellenzéket.

Nyitókép: MTI/EPA/Jauhen Jercsak