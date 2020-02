Koronavírus - Újabb 2420 beteg, Hupejben nagy baj van

Február 14-én 143 ember halt bele Kínában a tüdőgyulladásos vírusfertőzésbe, közülük 139-en Hupejben. A halálos áldozatok száma így összesen 1523-ra emelkedett Kínában. Pénteken 2641 új beteget regisztráltak, amivel az összes fertőzött száma 66 492-ra nőtt. Az új megbetegedések túlnyomó többségét is Hupejben jegyezték fel, ahol újabb 2420 embernél mutatták ki a vírust.

A kínai hatóságok arról is beszámoltak, hogy a betegeket ápoló orvosok és ápolók közül 1716-an kapták el a betegséget, és közülük hatan haltak meg. A bizottság tájékoztatása arra is kitér, hogy a fertőzöttek közül 8096-an meggyógyultak, és el is hagyhatták a kórházat, közülük pénteken 1523-an.

A hivatalos adatok azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány továbbra is Hupejben, Vuhanban terjed a leginkább. A legsúlyosabban érintett tartományon kívül a hónap eleje óta jelentősen csökkent, és február 1-jéhez képest a hónap közepére a harmadára esett a napi új megbetegedések száma.

Nyitókép: MTI/EPA/Jüan Cseng