Elviekben már csak a magyar és a román jelöltre vár meghallgatás

Mint ismert, az eredetileg megnevezett magyar és román biztosjelöltet visszadobta az Európai Parlament jogi bizottsága, miközben a lengyel agrárbiztos-jelöltnek, Janusz Wojciechowskinak az elmúlt napokban volt egy pótmeghallgatása, és másodszorra "átment a vizsgán". Meggyőzőbb teljesítményt nyújtott, mint az első alkalommal, amikor igazán nem nagyon derült ki, hogy milyen stratégiai elképzelései vannak az agrárszektorban – magyarázta Gyévai Zoltán az InfoRádiónak nyilatkozva.

Ám két másik biztosjelöltet is "kipécéztek" az Európai Parlament képviselői – tette hozzá a Bruxinfo főszerkesztője. A komolyabbnak Sylvie Goulard, a belső piaci portfólióra jelölt francia biztosjelölt esete tűnik, hiszen nála nem arról volt szó, hogy egyszerűen tartalmilag nem voltak elégedettek a képviselők az általa elmondottakkal, hanem komoly etikai problémák is felmerültek, miután

ügyészségi vizsgálat folyik ellene.

Hogyha ez vádemeléshez vezet, akkor kész lesz lemondani - ezt a biztosjelölt maga is kijelentette. Goulard esetében egyébként 48 oldalas írásos választ kértek az EP képviselői, ami komoly pótvizsgának tűnik – jegyezte meg a szakember –, és ezek megvizsgálását követően döntenek arról, hogy sor kerüljön-e egy szóbeli vizsgára is, ahogyan a lengyel Wojciechowski esetében is szó volt. A másik a svéd Ylva Johansson, akinek a belügyi portfóliót szánja Ursula von der Leyen, de az ő ügye rendeződni látszik.

Mi lesz Romániában?

Mindeközben sokan arra számítanak, hogy csütörtökön Romániában a kormány lemond, ami azt is jelentené, hogy az a két biztosjelölt, akihez a szociáldemokrata kabinet a végsőkig ragaszkodott, lekerül a napirendről, hiszen ők elfogadhatatlanok Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnök számára – emlékeztetett Gyévai Zoltán, hozzátéve, hogy brüsszeli értesülések szerint ebben az esetben előtérbe kerülhet Románia állandó brüsszeli képviselője, hasonlóan Várhelyi Olivérhez. Ez esetben a két állandó brüsszeli képviselő marad a meghallgatások végére.

Hogy tárcacsere is lesz-e köztük, az egyáltalán nem biztos,

a szóvivők elejtett megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy von der Leyen egyeztetést folytat a magyar és román kormánnyal a háttérben, valamint bilaterális tárgyalások is zajlanak a magyar és a román fél között. Ezek célja az, hogy felmérjék, mi legyen a végső megoldás – tette hozzá a Bruxinfo főszerkesztője.

Mint ismert, korábban az InfoRádióban az MSZP-s EP-képviselő Ujhelyi István annak az értesülésének adott hangot, miszerint a "cserejelölt" nem kapja meg a magyar kormány által vágyott EU-bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót, hanem azt is kicserélik a szintén elutasított román jelöltére, így a közlekedési terület juthat Várhelyi Olivérnek.

