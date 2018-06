Változás a nemzetközi munkaerőpiacon

Római politikusok a közelmúltban gyakran vetették a berlini kormány szemére, hogy mennyire szerencsések, mert Lampedusa nem Németországban van. Alighanem a földközi-tengeri olasz sziget, Lampedusa kikötőjébe érkezett, menekültekkel teli hajók ösztönözték az új olasz kormány élén álló Giuseppe Contét, hogy ne engedélyezze többé migránsok partraszállását. Legalább ennyire panaszos hangok érkeztek az égei-tengeri görög szigetekről is, ahol az Ankarával kötött uniós megállapodás ellenére is sok problémát okoznak a menekültek.

Az ENSZ most közzétett adai azonban arról tanúskodnak, hogy a legtöbb menekültet, csaknem másfél millió embert, Németország fogadta be. Ebben a statisztikában Olaszország csak a harmadik helyen, Franciaország mögött áll. De egyébként is

nemzetközi viszonylatban Németország gyakorolja a legnagyobb vonzást a munkakereső fiatalokra.

Két amerikai gazdaságkutató intézet, a StepStope és a Boston Consulting Group közös tanulmánya ugyanis arra mutat rá, hogy jelenleg a legtöbb, külföldi állásra vágyó pályakezdő az Egyesült Államok után Németországba szeretne bevándorolni.

Nemrég még Nagy-Britannia foglalta el a második helyet, azonban az Európai Unióból történt kiválása óta a negyedik helyre esett vissza. A közel egy éven át 197 országban folytatott felmérésből kiderül, hogy a német gazdasági élet töretlen fejlődése és a kedvező munkakörülmények világszerte óriási vonzerőt gyakorolnak a fiatal munkavállalókra. A tanulmány utal arra is, hogy ezen a téren

Berlin ma már csaknem annyira népszerű, mint New York, vagy korábban London volt.

Mindez némi derűlátást is jelent a német ipari vezetők számára, akik már évek óta panaszkodnak a szakképzett munkaerő hiánya miatt, és sürgetik a kormányt, hogy hozzon olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a jól felkészült külföldi pályakezdők bevándorlását.