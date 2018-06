Máltán köt ki a Misson Lifeline mentőhajója

Gioseppe Conte olasz kormányfő megerősítette a francia kormányszóvivő korábbi bejelentését, hogy a Lifeline mentőhajó mintegy 230 migránssal a fedélzetén Máltán köt ki, hozzátette, hogya fedélzeten tartózkodók egy részét Olaszország veszi át.

A máltai hatóságok közben vizsgálatot indítanak a hajó tényleges hovatartozásának azonosítására, valamint annak megállapítására, hogy a legénység tiszteletben tartotta-e a nemzetközi jog előírásait.

Az olasz miniszterelnök hangsúlyozta, Róma azt az elvet vallja, hogy aki az olasz, a spanyol, a görög vagy a máltai partokon köt ki, az Európában ér partot. Éppen ezért Olaszország most is teljesíti a rá háruló részt, és átveszi a Lifeline hajón tartózkodó migránsok egy részét abban a reményben, hogy a többi európai ország is ezt teszi majd. Azt egyelőre nem tudni, hogy Róma hány embert fog átvállalni.

Korábban a francia kormány szóvivője beszélt arról, hogy a német, nem kormányzati támogatású civil szervevezet mentőhajója vélhetően Máltán köt ki, ahová

Franciaország kész stábot küldeni a menedékkérelmek egyéni elbírálására

Ugyanez történt a héten az Aquarius mentőhajó esetében, amely végül a spanyolországi Valenciában kötött ki több mint 600 emberrel a fedélzetén, miután sem Olaszország, sem Málta nem fogadta. Az ott partot ért migránsok mintegy fele Franciaországban kért menekültstátuszt.