Barcza György: mindent vihet a nemzeti kötvény

Hogy alakult az államadósság?

A tavalyi évben az adósságráta 70,8 százalékra csökkent 73,3 százalékról. Ez alapján nagy valószínűséggel az idei évben elérjük a 70 százalék alatti szintet, emellett tovább tudtuk csökkenteni a devizaarányt, és növelni a belföldi tulajdont is.

Mikorra valósulhat meg a magyar adósság teljes magyar kézbe kerülése?

2025 végére 3 százalék alatti devizaarányt tudnánk elérni. Onnantól két devizakötvénye maradna Magyarországnak, egy 2027-es euró és egy 2041-es dollár. Fontos különbséget tenni, hogy a forint- és a devizaarány nem ugyanaz, mint a belföldi és a külföldi tulajdon. A külföldi befektető például vásárolhat forint állampapírt, van is több mint 4000 milliárd forintnyi forint külföldi befektetői kézben, illetve magyar befektető is vásárolhat deviza állampapírt. Amit biztosan tudunk, hogy el tudjuk érni a tisztán forintból való finanszírozást és ezzel együtt nyilván a belföldi arány is jelentősen fog emelkedni.

Az év eleji gyengébb lakossági adatok ellenére elérhető az idei tervben szereplő 800 milliárdos nettó növekedés?

Szerintem elérhető. Nagyon sok múlik azon, hogy az új nemzeti kötvény, a lakossági állampapír bevezetése hogyan sikerül. Mi azt látjuk, hogy jelentős érdeklődésre számíthatunk, a második félévben innen érkezhet kereslet. Az első negyedévi adatokat két dolog torzítja. A magánszemélyek részéről megvolt az időarányos vásárlás, sőt, még talán több is, hiszen közel 300 milliárd forinttal nőtt a magánszemélyek tulajdonában lévő lakossági állomány. De egyrészt folyamatosan vásárolunk vissza a bankoktól lakossági állampapírt, merthogy a programnak nem az a célja, hogy a pénzügyi vállalkozások számára kamatozzon, illetve most már csak magánszemélyek vásárolhatnak úgynevezett lakossági állampapírokat, amelyeknek kiemelt kamatozása van. Tehát a nem magánszemély befektetők állománycsökkenése és a bankszektorból való visszavásárlás együttesen jelentette azt, hogy a 300 milliárd forintos növekedést elvitte.

Az év végéig mekkora visszavásárlást terveznek még?

Ez több mindentől függ, egyrészt, hogy a másik oldalról milyen kínálattal találkozunk, illetve hogy milyen a költségvetés helyzete. Pontos számot nem szeretnék mondani ezzel kapcsolatba, de folytatni fogjuk. Vannak bankok, amelyek kifejezetten kérik, hogy vásároljunk vissza tőlük lakossági állampapírt, de nyilván fontos tényező az ár, és hogy mekkora mennyiségről beszélünk, és ez alapján döntünk.

