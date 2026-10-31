Költségvetés: kiderült ki a legnagyobb nyertes – és a vesztes is

Jövőre 2026-hoz képest csökkenő kiadásokkal és növekvő bevételekkel számol a kormány a 2027-es költségvetési javaslat alapján, amelyet pénteken éjszaka terjesztett az Országgyűlés elé.

Az előterjesztés szerint az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege a jövő évre 47 587 milliárd forint, míg az idei büdzsé 49 025 milliárd forintot tartalmaz.

A Portfolio összefoglalójából az derül ki, hogy a tárcák között jelentős átrendeződés látható. A

legnagyobb mértékben az egészségügyi, az oktatási és a szociális tárca kerete nő, ugyanakkor legnagyobb vesztes a közlekedési és beruházási minisztérium.

Utóbbi kerete 743 milliárd forinttal szűkül, de 513 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat a Gazdasági és Energetikai Minisztérium , a Tudományos és Technológiai Minisztérium költségvetése pedig 305 milliárd forinttal lesz kisebb. Eközben az egészségügy 326 milliárd, az oktatás 281 milliárd, a belügy 211 milliárd, a szociális és családügyi terület pedig 186 milliárd forinttal több forrást kaphat.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiadási kerete a 2026-os 2588 milliárd forintról 1845 milliárdra csökken. A 743 milliárd forintos különbség közel 29 százalékos visszaesésnek felel meg, ami lap szerint különösen azért fontos és látványos, mert Kármán András éppen a közlekedési koncessziós szerződések felülvizsgálatát nevezte meg a kormány legnagyobb konkrét megtakarítási lehetőségeként.

A Portfolio hangsúlyozza, hogy a fejezeti főösszegek nem azonosak a tárcák saját működési költségeivel: az egyes minisztériumok költségvetései az apparátus fenntartásán túl ágazati támogatásokat, intézményi finanszírozást, beruházásokat és különféle állami programokat is tartalmaznak.