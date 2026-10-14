ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.96
usd:
327.11
bux:
143485.08
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emelkedő grafikon elmosódott eurószimbólummal a háttérben; kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági koncepció.
Nyitókép: peshkov/Getty Images

Új szakaszba lépett a magyar piac: erre számítanak most az elemzők

Infostart / MTI

A választásokat követő optimizmus jelentős felértékelődést hozott a magyar pénzügyi eszközöknél: erősödött a forint, csökkentek a kötvényhozamok, miközben a részvénypiac is emelkedett, a második fél évben azonban a kezdeti eufóriát felváltotta a racionálisabb piaci árazás, és a befektetői figyelem ismét a fundamentumokra terelődött az MBH Bank elemzői szerint.

A bank sajtóreggelijén szerdán Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője hangsúlyozta: várakozásaik szerint a magyar piac teljesítményét a továbbiakban elsősorban

  • a kamatpálya,
  • az energiaárak alakulása és
  • a geopolitikai környezet határozhatja meg.

A választásokat követő hozamcsökkenés után a harmadik negyedévben a magyar kötvényhozamok némileg emelkedtek, de még van tere a további csökkenésnek – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a német tízéves és a hasonló lejáratú magyar államkötvény közötti spread (hozamkülönbség) jelentősen csökkent a javuló országkockázati megítélés hatására. Előrejelzésük szerint a tízéves magyar államkötvény hozama az év végén várhatóan 5,8 százalékon alakul, jövő év végére 5,15 százalékra eshet. A magyar kötvénypiacon szeptember végéig 8 százalékos hozamot is elérhettek a befektetők – jegyezte meg.

A magyar állampapírok iránti érdeklődést erősítheti szerinte, hogy a forint „extra hozammal ketyegő euró" a befektetők szemében. Az euróval szembeni keresztárfolyam az bank előrejelzése szerint 2026 év végén megközelítheti a 370 forintot, majd a jövő év végére 365 forintra eshet.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője elmondta, hogy a magyar részvénypiacon az ideinél visszafogottabb emelkedésre számítanak jövőre, előrejelzésük szerint a BUX 10 százalék körül növekedést mutathat 2027-ben.

A visszafogott várakozásukat részben azzal indokolta, hogy az elmúlt időszak emelkedésének hatására – akárcsak a kelet-közép-európai részvénypiacokon általában – csökkent a papírok alulértékeltsége a vezető értékpapírpiacokhoz képest, ami a magasabb elvárt P/E mutatóban (egy részvényre jutó nyereség) mutatkozik meg. A BUX részvényeinél a mutató az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt, elérte a historikus 10-es P/E átlagot, miközben 2022-23-ban 5 alatt is volt.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Új szakaszba lépett a magyar piac: erre számítanak most az elemzők

elemzők

mbh bank

befektetők

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjának keretében már több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni – mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke az MNB 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában.
 

Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

Forsthoffer Ágnest támadás érte

Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Találtak egy 4500 év körüli hajóroncsot, amely a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete

Találtak egy 4500 év körüli hajóroncsot, amely a világ eddig ismert legrégebbi hasonló lelete

Régészek Törökország partjainál, a Kekova-sziget közelében bukkantak rá a világ eddig ismert legrégebbi hajóroncsára. A leletet 4400–4700 évesre datálják, vagyis nagyjából abban az időszakban épülhetett, amikor a gízai nagy piramis is - jelentette a Sky News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnyílik a Norvég Alap pénzcsapja: 92 milliárdos támogatás kap Magyarország

Megnyílik a Norvég Alap pénzcsapja: 92 milliárdos támogatás kap Magyarország

Sikeresen lezárultak az egyeztetések a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így Magyarország több mint 92 milliárd forintnyi támogatáshoz jut.

BBC
Business Sport Travel Science
Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Starlink restrictions in Ukraine war linked to political situation, Zelensky aide says

Elon Musk's system allows Kyiv to protect Ukrainian skies and effectively guide drones to Russian targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 14:53
Hatalmas pénzkeret nyílik meg a magyar cégek előtt
2026. október 14. 13:57
Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők
×
×