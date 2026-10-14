A bank sajtóreggelijén szerdán Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője hangsúlyozta: várakozásaik szerint a magyar piac teljesítményét a továbbiakban elsősorban

a kamatpálya,

az energiaárak alakulása és

a geopolitikai környezet határozhatja meg.

A választásokat követő hozamcsökkenés után a harmadik negyedévben a magyar kötvényhozamok némileg emelkedtek, de még van tere a további csökkenésnek – tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a német tízéves és a hasonló lejáratú magyar államkötvény közötti spread (hozamkülönbség) jelentősen csökkent a javuló országkockázati megítélés hatására. Előrejelzésük szerint a tízéves magyar államkötvény hozama az év végén várhatóan 5,8 százalékon alakul, jövő év végére 5,15 százalékra eshet. A magyar kötvénypiacon szeptember végéig 8 százalékos hozamot is elérhettek a befektetők – jegyezte meg.

A magyar állampapírok iránti érdeklődést erősítheti szerinte, hogy a forint „extra hozammal ketyegő euró" a befektetők szemében. Az euróval szembeni keresztárfolyam az bank előrejelzése szerint 2026 év végén megközelítheti a 370 forintot, majd a jövő év végére 365 forintra eshet.

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője elmondta, hogy a magyar részvénypiacon az ideinél visszafogottabb emelkedésre számítanak jövőre, előrejelzésük szerint a BUX 10 százalék körül növekedést mutathat 2027-ben.

A visszafogott várakozásukat részben azzal indokolta, hogy az elmúlt időszak emelkedésének hatására – akárcsak a kelet-közép-európai részvénypiacokon általában – csökkent a papírok alulértékeltsége a vezető értékpapírpiacokhoz képest, ami a magasabb elvárt P/E mutatóban (egy részvényre jutó nyereség) mutatkozik meg. A BUX részvényeinél a mutató az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt, elérte a historikus 10-es P/E átlagot, miközben 2022-23-ban 5 alatt is volt.