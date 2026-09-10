Jelentős változás jön a Gránit Banknál

A BDPST Group Indexnek eljuttatott közleményében azt írja:

megállapodást kötött az FZS Mag Investment Kft.-vel és két vele összehangoltan eljáró hazai befektetőtársasággal a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről. A tranzakció keretében a cégek összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szereznek a Gránit Bankban.

Az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket egyaránt érint. Az FZS Mag Investment Kft. a MagNet Bankban is tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező Fáy Zsolthoz kötődik.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének diverzifikálása, valamint a pénzintézet hosszú távú növekedési lehetőségeinek erősítése. A tranzakció a Gránit Bank menedzsmentjében és vezetésében nem eredményez változást – közölte a BDPST.

A Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Group érdekeltsége, a Tiberis Digital Kft. 2021 decemberében szerezte meg a bank részvényeinek többségét.