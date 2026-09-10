ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.66
usd:
313.65
bux:
149541.87
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mans hands in a business suit makes notes at the table. Businessman busy with professional career and self-interest
Nyitókép: Ivan-balvan/Getty Images

Jelentős változás jön a Gránit Banknál

Infostart

Átrendeződik a Gránit Bank tulajdonosi köre: a Tiborcz István által tulajdonolt BDPST Group közel 10 százalékos részesedést értékesít hazai befektetőknek, miközben a pénzintézet vezetése változatlan marad.

A BDPST Group Indexnek eljuttatott közleményében azt írja:

megállapodást kötött az FZS Mag Investment Kft.-vel és két vele összehangoltan eljáró hazai befektetőtársasággal a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről. A tranzakció keretében a cégek összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szereznek a Gránit Bankban.

Az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket egyaránt érint. Az FZS Mag Investment Kft. a MagNet Bankban is tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező Fáy Zsolthoz kötődik.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének diverzifikálása, valamint a pénzintézet hosszú távú növekedési lehetőségeinek erősítése. A tranzakció a Gránit Bank menedzsmentjében és vezetésében nem eredményez változást – közölte a BDPST.

A Tiborcz István tulajdonában álló BDPST Group érdekeltsége, a Tiberis Digital Kft. 2021 decemberében szerezte meg a bank részvényeinek többségét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jelentős változás jön a Gránit Banknál

részesedés

gránit bank

tiborcz istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni

Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni
A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is. Magyar Péter elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte keresztül fogják vinni.
 

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, de nem a családok vagy a vállalkozások, illetve nem is az egészségügy, oktatás rovására, hanem a pazarló állam visszavágásából. A végső cél a bizalom helyreállítása – mondta Kármán András pénzügyminiszter a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen Egerben.
 

Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen: nem gyors, hanem sikeres euróbevezetés kell

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben február óta tartó árcsökkenés figyelhető meg, júliusban a bolti árszint éves összevetésben már 2,3 százalékkal esett. Bár a teljes infláció augusztusban is alacsony, 1,3 százalékos lett, a szolgáltatások 5 százalékos drágulása továbbra is felfelé húzza az átlagot. Az MNB szerint az árrésstop azonnali megszüntetése sem emelné az inflációt a jegybanki cél fölé, mivel a kiskereskedők nagyrészt alkalmazkodtak a korlátozásokhoz. Az árak mérséklődésében a forint erősödése is fontos szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Az inflációtól való szorongás érezhetően mérséklődött, és a majdani nyugdíj összege vált az egyik legnyomasztóbb aggodalommá a magyarok körében.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 17:01
Leslie Mandoki: a koncert elmaradt, visszakérik az előleget
2026. szeptember 10. 16:49
A börtönben mégsem tanulhat szakmát Őrsi Gergely II. kerületi polgármester
×
×