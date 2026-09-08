ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.7
usd:
312.75
bux:
147542.85
2026. szeptember 8. kedd Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Autók közlekednek egy sztrádán.
Nyitókép: Getty Images/gehringj

Már a rajt előtt gondok vannak a horvát autópályáknál

Infostart

Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópályadíj-rendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság (DKOM) megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobilalkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét – írta a Jutarnji List című horvát napilap.

A horvát autópályákat kezelő vállalat (HAC) májusban választott kivitelezőt az internetes értékesítési felület, a mobilalkalmazás és az adatkapcsolati rendszer kialakítására. A DKOM azonban július végén megsemmisítette a döntést, miután az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen.

A lap szerint a HAC 330 ezer euróra becsülte a közbeszerzés értékét. A munkát a Bos Projektből, az Infiniumból és a brit AMR CyberSecurityből álló konzorcium nyerte el 329 500 eurós ajánlattal. Az eredmény ellen a 379 ezer eurós ajánlatot benyújtó Abysalto fellebbezett.

A DKOM helyt adott a panasznak. Megállapította egyebek mellett, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg maradéktalanul a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két, más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg.

A bizottság azt is kifogásolta, hogy a konzorcium által benyújtott ISO-tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tevékenységre vonatkozott, miközben a HAC olyan igazolást kért, amely a szoftverfejlesztést, valamint az informatikai és kommunikációs rendszerek integrációját is lefedi. A DKOM ezért megsemmisítette az eredményhirdetést, és az ajánlatok újbóli elbírálására kötelezte az autópálya-kezelőt.

A HAC-nak most újra kell értékelnie az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét.

A Jutarnji List szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére hat hónapot irányoztak elő. Ha a szerződést szeptemberben megkötötték volna, a fejlesztés 2027 februárjára készülhetett volna el. Az új útdíjrendszer fő kivitelezője, a szlovák SkyToll ugyanakkor azt szeretné, hogy a teljes rendszer már januárra működőképes legyen, így elegendő idő maradna az indulás előtti tesztelésre.

A HAC a lappal közölte: néhány hónapos csúszással számol a tesztelés és az üzembe helyezés során, ugyanakkor megpróbálja lerövidíteni az alkalmazás elkészítésének határidejét. A vállalat szerint a legfontosabb, hogy az új díjfizetési rendszer legkésőbb a következő turisztikai szezon előtt teljeskörűen működjön.

A fizikai infrastruktúra kiépítése eközben a tervek szerint halad. A csaknem 1400 kilométeres horvát autópálya-hálózaton 213 ellenőrzőportált kell felállítani, amelyek közül eddig 99 készült el. Az A3-as, A4-es, A5-ös és A11-es autópályán már valamennyi tervezett ellenőrzőportált felszerelték, míg a Zágráb és az Adria közötti A1-esen, a Zágrábot a szlovén határral összekötő A2-esen, valamint a Rijeka felé vezető A6-oson még tartanak a munkálatok.

Az Isztriai Y autópályán egyelőre egyetlen portált sem állítottak fel. A szakaszt üzemeltető Bina Istra koncessziós társasággal még egyeztetnek a telepítés módjáról, a munkálatok a tervek szerint októberben kezdődhetnek.

A Crolibertas néven működő új rendszer bevezetésének teljes költsége 160,5 millió euró, amelyből 115,6 millió eurót Horvátország a nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv keretében finanszíroz.

A horvát parlament tavaly decemberben fogadta el az új útdíjszedési törvényt, amely 2027. március 1-jét jelölte meg az egységes elektronikus rendszer indulásának időpontjaként. A rendszer megszünteti a fizetőkapuknál történő megállást: az útdíjat ENC-fedélzeti egységekkel, illetve automatikus rendszámfelismerő kamerákkal szedik majd be.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Már a rajt előtt gondok vannak a horvát autópályáknál

közlekedés

horvátország

autópálya

autópályadíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

7 millió haláleset évente: láthatatlan veszélyt jelent a levegő, amit belélegzünk

A légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben tízből kilenc embernek a WHO ajánlásainál rosszabb minőségű levegőt kell belélegeznie. Bár a helyzet javult, a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik. Az ENSZ 2019-ben nyilvánította szeptember 7-ét a Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napjává. A légszennyezés ugyanis még mindig az egyik legnagyobb környezet-egészségügyi kihívás. A témáról Varga Judit, a HungaroMet Zrt. levegőminőség-védelemmel foglalkozó munkatársa nyilatkozott az InfoRádióban.
Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

Parlamenti viszonválaszában belügyminisztériumi számokkal szembesítette a kormányfő a KDNP-s ex-belügyminiszterhelyettest. Rétvári Bencét és Torockai Lászlót is hazudozással vádolta, és beszámolt egy szombati programjáról.
 

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Ütik a Waberer's-t, küszöbön a 100 dolláros olajár - Mi történik ma a tőzsdéken?

Az ázsiai piacokon vegyes hangulatú kereskedést láthatunk, a pénteki amerikai chiprali után pedig a dél-koreai tőzsde is felpattant. Ezt követően iránykeresést láthatunk Európában. Délután a Waberer's részvényeit kezdték el adni a befektetők, miután Kapitány István bejelentette, hogy feljelentést tesz a minisztérium a cég MFB-finanszírozása miatt, ennek eredményeként pedig már féléves mélyponton is járt az árfolyam.  Ami a gazdasági eseményeket illeti, délelőtt 11 órakor az Európai Unió második negyedéves GDP-adata következik. Az Egyesült Államokban a Labor Day miatt zárva tartanak a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén

Brutális szakadék tátong a magyar társadalomban: ez az a korosztály, amelyik óriási bajban van már a hónap végén

A fiatalok optimisták, az idősek bizonytalanok. 30 pont a különbség köztük, és ez nem véletlen.

BBC
Business Sport Travel Science
Flight recorders recovered from 'devastating' Amazon cargo plane crash

Flight recorders recovered from 'devastating' Amazon cargo plane crash

Five people were killed and five others seriously injured when the Boeing 767-300 overshot the runway at Miami International Airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 18:10
Berobbant az új NAV-rendszer
2026. szeptember 7. 15:46
Így vizsgáztak az okostelefonokban rögzített nyugták
×
×