Tankolt tegnap? Kellett volna!

A 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nőtt – olvasható. Ennek alapján szeptember 3-án az országos átlagárak így alakulnak:
- 95-ös benzin: 609 forint/liter.
- gázolaj: 688 forint/liter.
A 95-ös benzin átlagára 7 forinttal, míg a gázolajé 10 forinttal nőtt – olvasható. Ennek alapján szeptember 3-án az országos átlagárak így alakulnak:
Elérte szerkezetének legmagasabb pontját a XIII. kerületben épülő Parkside Residence. A Vizafogó park közvetlen szomszédságában megvalósuló multifunkcionális komplexumban 324 lakás, egy 152 szobás, négycsillagos szálloda, valamint egy kiterjedt zöldfelület kap helyet - írta közleményében a fejlesztő UDI Group.
Hiába számít továbbra is elsődleges szempontnak az ár, a magyarok nem mondtak le a külföldi nyaralásról:
The WMO has warned that the natural weather phenomenon could bring disruption to global economies.