Tömeggyártásba kerülnek a humanoid robotok a szomszédunkban

A tervek szerint az üzemben évente több mint ötezer robotot szerelhetnek össze, később pedig gyárthatnak is.

A humanoid robotokat a tervek szerint számos területen, egyebek mellett az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban és a védelmi ágazatban lehet majd alkalmazni.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a gyár megnyitóján kijelentette: Szerbia ezzel a humanoid robotok európai sorozatgyártásának úttörőjévé válhat.

A Minth Group tervei között szerepel egy robotikai ipari park létrehozása is Szerbiában, ahol pilóta nélküli légi járműveket, valamint fejlett akkumulátorokat gyártanának az európai és a világpiac számára.

Aleksandar Vucic februárban jelentette be, hogy Szerbia Európa első nagyszabású humanoidrobot-gyártó központjának létrehozására készül.