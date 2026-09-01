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Egy robotkéz, a tenyerén egy íróasztalnál számítógépen dolgozó ember sziluettje // Digital illustration of robots hand holding and supporting man who is working on his desk using computer, represent themes of artificial intelligence (AI), the future of work, and the intersection of humanity and technology.
Nyitókép: Getty Images/Andriy Onufriyenko

Tömeggyártásba kerülnek a humanoid robotok a szomszédunkban

Infostart / MTI

Megkezdődött a humanoid robotok sorozatgyártása a nyugat-szerbiai Sabacon, a szerbiai üzemet a kínai Minth Group vállalattal együttműködésben hozták létre.

A tervek szerint az üzemben évente több mint ötezer robotot szerelhetnek össze, később pedig gyárthatnak is.

A humanoid robotokat a tervek szerint számos területen, egyebek mellett az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az iparban és a védelmi ágazatban lehet majd alkalmazni.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a gyár megnyitóján kijelentette: Szerbia ezzel a humanoid robotok európai sorozatgyártásának úttörőjévé válhat.

A Minth Group tervei között szerepel egy robotikai ipari park létrehozása is Szerbiában, ahol pilóta nélküli légi járműveket, valamint fejlett akkumulátorokat gyártanának az európai és a világpiac számára.

Aleksandar Vucic februárban jelentette be, hogy Szerbia Európa első nagyszabású humanoidrobot-gyártó központjának létrehozására készül.

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