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Nyitókép: Szigetváry Zsolt

A Fradi ellen a Nyíregyháza jobb volt, mint a Celtic

Infostart / MTI

A Ferencváros kisebb meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén. Az Újpest 91. percben lőtt góllal győzött a ZTE ellen, a címvédő ETO FC 2-1-re verte az MTK-t.

A nemzetközi kupaporondon brillírozó, a múlt héten Glasgow-ban a Celticet is legyőző Ferencváros a hazai bajnokságban sorozatban másodszor játszott döntetlent, míg a Nyíregyháza négy meccse nyeretlen. A Fradi ezzel ötödik a tabellán, de egy meccsel kevesebbet játszott, és csak három ponttal van lemaradva az élen álló Puskás Akadémiától.

Az Újpest FC otthon hátrányból nyert 2-1-re a Zalaegerszegi TE FC ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának vasárnapi játéknapján, a hazaiak második találata a 91. percben óriási védelmi hiba után született.

Az Újpest a szezonban negyedik hazai mérkőzését követően is veretlen, egy döntetlen mellett harmadszor nyert, a ZTE viszont ötödik idegenbeli meccsét is elveszítette, gólt is csupán először szerzett. Az Újpest hazai környezetben több mint három év után tudta legyőzni a zalaiakat, akik azóta háromszor nyertek a Megyeri úton.

A következő forduló október 10-11-én lesz.

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