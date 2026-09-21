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A Médiatanács elnöki tisztségére pályázó Polyák Gábor médiajogász az Országgyûlés Médiatanács elnökét és tagjait jelölõ eseti bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán termében 2026. szeptember 17-én.
Nyitókép: Bruzák Noémi

A Médiatanács élére is megvan a jelölt

Infostart / MTI

Ez a jelölések napja: miután Baka András államfő Szathmáry Zoltán javasolta a Legfőbb Ügyészség vezetőjének, az Országgyűlés szakbizottsága Polyák Gábort javasolta a médiatanács elnöki tisztségére hétfőn.

Tizenegy jelölt vázolta fel szakmai elképzeléseit a múlt héten nyilvános bizottsági meghallgatás keretében. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak most a képviselők, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra.

A bizottság munkájában részt vevő szakmai testületek a tizenegy pályázó közül négy - Kajzinger Ervin, Polyák Gábor, Schönleber Zoltán és Tóth Csaba – jelölését támogatták.

A médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság személyi javaslatát a művelődési bizottság elé terjeszti, amely még hétfőn személyesen meghallgatja Polyák Gábor elnökjelöltet.

A szakmai tagok által támogatott jelölteket pontozással értékelte a bizottság: Polyák Gábor 130 pontot, Tóth Csaba 127 pontot, Kajzinger Ervin 99 pontot, Schönleber Zoltán pedig 98 pontot kapott pályázatára.

Hantosi István (Tisza), a bizottság elnöke az ülésen hangsúlyozta: kulcsfontosságú esemény zajlik, mert

Magyarország demokratikus történetében első alkalommal fordul elő, hogy nyilvános, átlátható, mindenki által követhető kiválasztási folyamat eredményeképpen tesznek javaslatot a negyedik hatalmi ág, a média felett hatósági, felügyeleti jogokat gyakorló szervezet vezetésére.

Kovács Tibor, a médiaszakmai szervezetek közös delegáltja történelmi pillanatnak nevezte, hogy a szakma nem csupán tárgya, hanem érdemi résztvevője egy róla szóló döntésnek. Hozzátette: ezzel olyan gyakorlatot teremthetnek, amelyben a magyar média és a magyar nyilvánosság jövőjéről nem születhet többé döntés a szakma érdemi részvétele nélkül. „Semmit rólunk nélkülünk" – jelentette ki.

Hangsúlyozta: az értékelés során a szakmai szervezetek nem politikai állásfoglalást alakítottak ki és nem személyes szimpátia alapján döntöttek, hanem azt vizsgálták, hogy a szakmai felkészültség, a vezetői tapasztalat, az integritás és benyújtott program alapján mennyire alkalmasak a jelöltek az előttük álló feladatra.

Kovács Tibor rámutatott: nem pusztán médiaigazgatási pozícióról van szó, hiszen a médiatanács és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) leendő elnöke kiemelt jelentőségű közjogi intézmény vezetője lesz. Döntése közvetlenül érinti majd a médiapluralizmus és a sajtószabadság érvényesülését, a piaci versenyt, a közszolgálati média működését, valamint a magyar média és hírközlési ágazat egészét – mondta.

A bizottság a médiatanács tagjainak jelölésére is javaslatot tett hétfői ülésen.

Hantosi István elmondta, formai szempontból valamennyi tagjelölt megfelel a kritériumoknak, a javaslattétel után a jelölteket az Országgyűlés művelődési bizottsága hallgatja meg. Az ülésen a médiatanács tagjának javasolták Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot, Nagy Krisztinát, Szabó Lászlót, Pindroch Ferencet és Tóth Mátét.

A médiatanács az NMHH önálló hatáskörű, az Országgyűlés felügyelete alatt álló, jogi személyiséggel rendelkező szerve.

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