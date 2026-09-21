ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
317.16
bux:
0
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pexels

Akciók vannak a színházakban, ma van a magyar dráma napja

Infostart / MTI

Hétfőn, a magyar dráma napján rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünnepelnek a színházak országszerte és a határon túl is. Egyes teátrumok jegyvásárlási akciókkal is várják a közönséget.

Ma van a magyar dráma napja, amelyet Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendeznek meg ezen a napon.

A Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy Az ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünnepe, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.

A budapesti Vígszínház a magyar dráma napján Nádas Péter Találkozás című darabjának felvételét vetíti le a Víg Szalonban. Az 1985-ös előadásban Ruttkai Éva és Hegedűs D. Géza játszott, Valló Péter rendezésében, a Pesti Színházban. A vetítés után Hegedűs D. Géza és Valló Péter idézi fel az előadás történetét: hogyan született meg a Találkozás, milyen volt Nádas Péterrel dolgozni, és mi történt azokban az években, amikor az előadás létrejöttét újra és újra akadályok nehezítették.

A magyar dráma napját a legfrissebb színművek produkciós műhelyeként működő Fiatal Drámaírók Háza szervezésében egész este együtt ünneplik a budapesti Margit-negyedben, több helyszínen, köztük a Manyi-Kulturális Műhelyben, valamint a Dante és Dugattyús tereiben. A kortárs drámák négyszer ismételve hangzanak el a saját helyszínükön, az esemény ingyenes – olvasható az esemény Facebook-oldalán.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház szeptember 21-étől szervezi meg a dráMA Kortárs Színházi Találkozót, amely idén a 17. kiadásához érkezett el. A nyitóeseményt a magyar dráma napján, szeptember 21-én tartják, ami hűen tükrözi a fesztivál alapkoncepcióját: a kortárs dráma reflektorfénybe állítását. A programok között tantermi előadások, kocsmaszínházi és koncertelőadások, valamint független társulatok produkciói is megtalálhatók. A hatnapos találkozó alatt 17 produkciót láthat a közönség.

Szeptember 21-én a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny előadásaival veszi kezdetét az Újvidéki Színház új évada. A következő hónapokban ismét változatos programmal, klasszikus és kortárs művekkel, zenés színházzal várják közönséget.

Ezen a napon a közmédia csatornái is a magyar dráma és a színház világához kapcsolódó műsorokkal várják a nézőket.

A többi között az M1 A Tragédia rejtélye című ismeretterjesztő filmmel, az M5 pedig Az ember tragédiája különböző feldolgozásaival tiszteleg a magyar drámairodalom jelentősége előtt. A Kossuth Rádió Szóda című műsora is a magyar dráma napjához kapcsolódik: a szeptember 21-i adásban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze mesél a színházi kulisszák titkairól és a klasszikusokról, emellett szó lesz az Odüsszeia tantermi színházi feldolgozásáról Egerben, valamint a szegedi aktuális színházi évadról is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Akciók vannak a színházakban, ma van a magyar dráma napja

kultúra

színház

magyar dráma napja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Háromhetes munkarendre tér át a parlament. Az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Dönthetnek az egészségügyi kamarák kötelező tagságáról, kedden a Médiatanács hat tagját és elnökét is megválaszthatja az Országgyűlés.
 

A dízeltámogatásról közölt a NAV fontos részleteket – így jön meg a pénz

Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről

Vitézy Dávid: ötféle módon is ki lehet szállni a jogellenes autópálya-koncessziós szerződésből

Hegedűs Zsolt: az egészségügyben parancsuralmi személet helyett őszinteség és betegközpontúság kell

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos robbanás rázta meg a világ legveszélyesebb határövezetét, felszálltak a katonai helikopterek

Súlyos robbanás rázta meg a világ legveszélyesebb határövezetét, felszálltak a katonai helikopterek

Három dél-koreai katonatiszt sérült meg hétfőn egy egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett robbanásban a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben (DMZ) – közölte a dél-koreai egyesített vezérkar (JCS).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősen indítja a hetet a forint: mutatjuk az árfolyamokat hétfő reggel

Erősen indítja a hetet a forint: mutatjuk az árfolyamokat hétfő reggel

Kisebb erősödéssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a péntek délutáni szintekhez képest.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the state of Mecklenburg-Vorpommern and Berlin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 08:12
Tragédia történt a Gellért-hegy szikláinál
2026. szeptember 21. 08:00
Hitelszakértő: ha felvesszük, érdemes óvatosan bánni a munkáshitellel
×
×