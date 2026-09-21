Akciók vannak a színházakban, ma van a magyar dráma napja

Ma van a magyar dráma napja, amelyet Madách Imre Az ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendeznek meg ezen a napon.

A Magyar Írószövetség kezdeményezte, hogy Az ember tragédiája első színrevitele előtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünnepe, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására.

A budapesti Vígszínház a magyar dráma napján Nádas Péter Találkozás című darabjának felvételét vetíti le a Víg Szalonban. Az 1985-ös előadásban Ruttkai Éva és Hegedűs D. Géza játszott, Valló Péter rendezésében, a Pesti Színházban. A vetítés után Hegedűs D. Géza és Valló Péter idézi fel az előadás történetét: hogyan született meg a Találkozás, milyen volt Nádas Péterrel dolgozni, és mi történt azokban az években, amikor az előadás létrejöttét újra és újra akadályok nehezítették.

A magyar dráma napját a legfrissebb színművek produkciós műhelyeként működő Fiatal Drámaírók Háza szervezésében egész este együtt ünneplik a budapesti Margit-negyedben, több helyszínen, köztük a Manyi-Kulturális Műhelyben, valamint a Dante és Dugattyús tereiben. A kortárs drámák négyszer ismételve hangzanak el a saját helyszínükön, az esemény ingyenes – olvasható az esemény Facebook-oldalán.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház szeptember 21-étől szervezi meg a dráMA Kortárs Színházi Találkozót, amely idén a 17. kiadásához érkezett el. A nyitóeseményt a magyar dráma napján, szeptember 21-én tartják, ami hűen tükrözi a fesztivál alapkoncepcióját: a kortárs dráma reflektorfénybe állítását. A programok között tantermi előadások, kocsmaszínházi és koncertelőadások, valamint független társulatok produkciói is megtalálhatók. A hatnapos találkozó alatt 17 produkciót láthat a közönség.

Szeptember 21-én a 24. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny előadásaival veszi kezdetét az Újvidéki Színház új évada. A következő hónapokban ismét változatos programmal, klasszikus és kortárs művekkel, zenés színházzal várják közönséget.

Ezen a napon a közmédia csatornái is a magyar dráma és a színház világához kapcsolódó műsorokkal várják a nézőket.

A többi között az M1 A Tragédia rejtélye című ismeretterjesztő filmmel, az M5 pedig Az ember tragédiája különböző feldolgozásaival tiszteleg a magyar drámairodalom jelentősége előtt. A Kossuth Rádió Szóda című műsora is a magyar dráma napjához kapcsolódik: a szeptember 21-i adásban Hegyi Barbara, a Vígszínház színművésze mesél a színházi kulisszák titkairól és a klasszikusokról, emellett szó lesz az Odüsszeia tantermi színházi feldolgozásáról Egerben, valamint a szegedi aktuális színházi évadról is.