Hétfőtől november közepéig forgalomkorlátozás lesz az Erzsébet híd két budai lehajtóján dilatációjavítás miatt – közölte a Budapest Közút Zrt.

A tájékoztatás szerint hétfőn 10 órától a Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtót teljesen lezárják, az Attila út (Krisztinaváros) felé vezető lehajtón pedig egy sávon haladhat a forgalom a munkálatok befejezéséig, várhatóan november 15-éig. A Szent Gellért tér irányába tartók az Erzsébet hídról az Attila út felé lehajtva tudnak kerülni a Szarvas tér–Krisztina körút–Szent Gellért rakpart útvonalon – ismertették.

Hozzátették, hogy az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek a munkálatok idején: megállnak a Döbrentei téren az 5-ös autóbusz megállójában is, valamint a Rudas Gyógyfürdőnél, a sziklafal melletti megállóhelyen.

Közölték azt is, hogy egy éjszakára, várhatóan október 6-ára virradó éjjel az Attila út felé vezető lehajtót teljes szélességében lezárják, ez idő alatt a Rudas Gyógyfürdő felé vezető ágon lehet majd közlekedni, amit erre az időszakra ideiglenesen megnyitnak.