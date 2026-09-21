Az utcán kapták el a volt államfőjelöltet a hatóságok Bukarestben

A politikust hétfő reggel az utcán állították elő a rendőrök, majd hazakísérték, hogy házkutatást végezzenek nála. A vádhatóság szerint Georgescut egy román és egy olasz állampolgárságú bűntársával együtt bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalással gyanúsítják. A sértett feljelentése 2024-ből származik, de a nyomozás a DIICOT szerint már 2021-ben megkezdődött.

Az utólag érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescu első, fasiszta eszmék terjesztése miatt indult pere februárban kezdődött, augusztusban pedig az alkotmányos rend elleni szervezkedés és hamis adatközlés vádjával indult ügyben is elrendelte az érdemi tárgyalás lefolytatását a legfelsőbb bíróság.